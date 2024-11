La familia del cucuteño Edwin Iván Colmenares García, de 34 años, está desesperada por no saber nada de su paradero, luego de que fuera retenido por la Guardia venezolana en el estado de Apure, frontera con Colombia.

SEMANA se comunicó con Dolly García, madre del abogado, quien ejerce como funcionario jurídico de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario (Corprodinco), en el departamento de Arauca, desde hace dos años.

De acuerdo con el relato de la madre, el pasado 1º de noviembre, Iván Colmenares pretendía viajar a Cúcuta, su tierra natal, pero para llegar decidió hacerlo por territorio venezolano, por lo que debía atravesar el puente internacional José Antonio Páez para llegar a El Amparo de Apure.

“Salió desde Arauca. Selló Arauca, salida, entró al Amparo y ahí lo detuvieron, Migración. Ahí lo detuvieron sellando el pasaporte y desde ahí no sabemos nada de mi hijo. Ya tiene cinco días desaparecido. La autoridad no da informes de nada. Entonces, yo estoy muy nerviosa porque no sé nada de mi hijo”, dijo inicialmente Dolly.

Iván Colmenares está retenido desde el pasado 1º de noviembre. | Foto: Foto tomada de Facebook: Iván Colmenares García

La madre de este joven se enteró de la noticia cuando su hijo alcanzó a avisarle a una familiar en Arauca que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo había retenido y tenía sus documentos.

De inmediato, la familiar se desplazó hacia donde estaba Iván y se percató de la situación, pero las autoridades no le dieron detalles de su retención y le pidieron que se retirara. “Le quitaron el celular ya a él ahí cuando estaba con ella (la familiar), ella se salió, esperó afuera y se dio cuenta cuando a mi hijo se lo llevaron a una camioneta y esta es la hora y mi hijo no aparece”, detalló García.

Ante esto, Dolly ha enviado a sus familiares a averiguar sobre el paradero de su hijo, pero las autoridades venezolanas le dijeron que había sido envidado a Guasdualito, en el estado Apure, y que luego lo trasladaron para Caracas.

“Sé que mi hijo ha sido maltratado allá porque dos muchachos antes que él y los detuvieron todo el día ahí (en El Amparo de Apure). Ellos también estaban ahí, y estaban todo el día ahí, y no les habían dado agua, ni comida, ni baño, ni nada. Y entonces los muchachos se conocieron ahí con mi hijo”, contó la madre a SEMANA.

Adicional a eso, los hombres que también estaban retenidos intentaron abogar por Iván, pero la Guardia los amenazó con detenerlos nuevamente si no se retiraban del lugar. Ellos se comunicaron con Dolly y le contaron lo que habían vivido.

“A ellos sí lo soltaron. Pero yo pensé que iba a ser igual que mi hijo, como a ellos, que los detuvieron ahí; papeles, todo eso y váyanse. Pero no, mi hijo sí; esta es la hora y mi hijo no aparece. Mi hijo no está desaparecido, lo tiene la Guardia. No sé por qué lo tiene la guardia, pero lo tienen allá”, relató García.

Por su parte, la familia de Iván Colmenares ya interpuso las respectivas denuncias en la Fiscalía General de la Nación, así cómo también en el Gaula y, adicional, su otra hija, que está en Bogotá, comentó el caso en la Cancillería, pero no han obtenido respuesta.

“Allá en Cancillería de Bogotá, que no, que es un radicado, que no, que hay que sacar cita, que no. Eso le ponen todas las trabas del mundo”, puntualizó Dolly García en SEMANA.