No coma cuento: personas inescrupulosos aseguran que el Sisbén en Cúcuta se va a acabar

En la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, está rondando una información falsa, donde personas inescrupulosas aseguran que el Sisbén IV se va a acabar el próximo 5 de marzo.

Esto ha generado incertidumbre en la ciudadanía, quienes además manifiestan que tendrán que ir a actualizar sus datos en los puntos descentralizados o de lo contrario lo sacarían del sistema.

Sisbén IV llega a los hogares cucuteños y los capacita. - Foto: Oficina del Sisbén en Cúcuta

Ante toda esta confusión, la Alcaldía de Cúcuta, hizo un llamado a la comunidad en general y aclaró las dudas frente a esta situación para que los cucuteños ´no coman cuento´.

“El Sisbén IV no tiene fecha de vencimiento, usted solo debe actualizar el Sisbén cuando necesite hacer una modificación, inclusión o le aparezca su ficha en verificación, pero si ya cuenta con el Sisbén de letra y número (Sisbén IV) y no requiere actualizar, NO ES NECESARIO volver a solicitarlo”, señaló la administración municipal.

Nuevos puntos de atención en Cúcuta

A partir de ahora, miles de habitantes se podrán beneficiar de cinco nuevos puntos de atención del Sisbén en la ciudad de Cúcuta, donde con estas oficinas se refuerzan las capacidades institucionales en toda la capital nortesantandereana.

El Sisbén también atiende a la población migrante en Cúcuta - Foto: Oficina del Sisbén en Cúcuta

En ese sentido, la administración municipal inauguró estos puntos para la caracterización socioeconómica Sisbén, donde buscan descongestionar la oficina principal y presentar un mejor servicio en los sectores que requieren mayores afiliaciones.

Así las cosas, la Oficina del Sisbén abrió sus puertas en los barrios Niña Ceci, La Libertad, Antonia Santos, Aguaclara de lunes a jueves hábiles de 7:00 a. m. a 12:00 m., mientras que en el Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV), ubicado en el barrio Comuneros la atención será 7:00 a. m. a 4:00 p. m. Cabe resaltar que el punto del Colegio INEM se encuentra habilitado de lunes a jueves hábiles de 12:30 m. a 5:00 p. m.

En estos lugares se estará brindando asesoría y atención a todos los usuarios, a través de la medida de pico y cédula; es decir, se atenderá dependiendo si es día par o impar, el cual debe coincidir con el último dígito de la cédula.

“Descentralizar es gobernar, esto es producto de un trabajo en conjunto con los líderes comunales para el beneficio de todos. Invitamos a la comunidad a que aprovechen estos servicios que pone a disposición la Alcaldía de Cúcuta”, manifestó Jairo Yáñez, mandatario de los cucuteños.

Las jornadas de capacitación se intensificarán en la zona rural del municipio. - Foto: Prensa Alcaldía Cúcuta.

Así mismo, desde el lunes 6 de marzo, los migrantes venezolanos podrán acercarse a las instalaciones del Centro Intégrate de la Alcaldía de Cúcuta, ubicado en la avenida 7, calle 5 Centro Comercial las Mercedes, de lunes a jueves hábiles de 7 de la mañana a 12 del medio día.

Por su parte, Jefe del Sisbén en Cúcuta, Jorge Enrique Rodríguez Guevara, dio a conocer que estos puntos del Sisbén han sido priorizados con el fin de llegar a los hogares más vulnerables, así como también a los distintos hogares que requieran la actualización de la versión IV del Sisbén en la zona urbana y rural de la ciudad.

“Es importante recordarle a la ciudadanía que los procesos con el Sisbén no tienen ningún costo, este es un servicio libre y gratuito para todos”, puntualizó Jorge Rodríguez.