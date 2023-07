“Nos están pidiendo una cifra que ni el banco tiene”: familiares de secuestrados en Ocaña

Hasta el momento, las autoridades del Catatumbo no han determinado quiénes serían los responsables de estos secuestros; sin embargo, hay que recordar que en la zona hay presencia del ELN, disidencias de las Farc, de los Pelusos del EPL y bandas de delincuencia común.

Las familias de las víctimas, debido a las constantes amenazas, tampoco se atreven a decir quién retuvo a su ser querido. No obstante, en diálogo con SEMANA reconocieron que delitos como el secuestro y la extorsión ya se salieron de las manos de las autoridades, la región presuntamente está quedando bajo el poder de los subversivos.

Aunque el reporte oficial habla de al menos cinco personas en cautiverio actualmente, según las familias la cifra podría ser muchísimo más elevada , teniendo en cuenta que por el miedo que han sembrado los grupos armados, algunas víctimas de este flagelo no denuncian.

“Mi papá tiene 87 años, se lo llevaron hombres armados de la finca hace dos meses, desde entonces no hemos sabido nada él, no nos han llamado. Mi papá es una persona diabética que necesita constantemente su medicina, pedimos que le respeten la vida y lo liberen”, expresó, en medio del llanto, una hija de otra persona secuestrada.

Según conoció SEMANA, en días anteriores un comerciante fue liberado tras permanecer varios días secuestrado, sin embargo le tocó abandonar este municipio nortesantandereano debido a las amenazas de muerte que recibía tanto en su contra como la de su familia. Así mismo, los delincuentes suelen hacer exigencias económicas muy altas para no atentar contra la vida los afectados.

“La cifra que me están pidiendo no la tiene ni un banco, estamos desesperados porque no encontramos soluciones. Las personas que están pasando por esta situación son muy trabajadoras, avicultores y agricultores que producimos el sustento de la región, estas son las personas que se están llevando”, sostienen los familiares.