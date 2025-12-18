Nación

Se conoce la última llamada que habría tenido la jueza Vivian Polanía antes de ser encontrada muerta en su casa

La mujer fue encontrada muerta y al lado de su hijo, quien fue trasladado hasta un centro médico.

Redacción Nación
18 de diciembre de 2025, 11:55 a. m.
Vivian Polanía, jueza encontrada muerta en su casa.
Vivian Polanía, jueza encontrada muerta en su casa.

La jueza Heidy Vivian Polanía Franco, quien protagonizó varias polémicas a lo largo de su vida laboral, fue encontrada muerta en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta.

La noticia ha generado sorpresa y consternación, ya que la togada en repetidas oportunidades había denunciado amenazas en su contra e intimidaciones.

Vivian Polanía.
Vivian Polanía.

De acuerdo con la Policía, el hallazgo se hizo hacia las 5:50 p. m. de este miércoles, 17 de diciembre. Uno de los detalles que más ha llamado la atención es que al lado del cuerpo de la mujer estaba su hijo de dos meses de nacido, por lo que hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó.

Con el pasar de las horas, poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles sobre cómo habría sido todo y hay uno clave: la última llamada que habría tenido Polanía horas antes de la tragedia.

Consternación en el país tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, en su apartamento en Cúcuta; piden investigaciones

Según las autoridades, la llamada la hizo un integrante del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenía la jueza. La conversación se dio hacia las 8:00 p. m. de este martes, 16 de diciembre.

“Su hombre de protección la llama y es la última comunicación que él tiene. Hoy durante todo el día se había intentado comunicar con la jueza, pero ella no le responde”, señaló el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Pasaron las horas y no se supo nada más de la mujer, lo que poco a poco comenzó a encender las alarmas y por eso el hombre de la UNP se comunicó con la madre de Polanía y con la Policía. Finalmente, tomaron la decisión de ingresar al apartamento y fue entonces cuando se encontraron con la triste escena.

Este fue el último trino de la jueza Vivian Polanía antes de su muerte; reaccionó a un documento de la Corte Constitucional, ¿qué era?

En un primer informe, se indicó que el cuerpo de la víctima no tenía ningún signo aparente de violencia, mientras que el menor de edad tendría desnutrición, pero está siendo atendido por trabajadores de la salud.

“Inmediatamente, trasladamos el bebé a un centro asistencial donde se encuentra estable, recuperándose satisfactoriamente de los hechos”, señaló el comandante Ojeda.

Por el momento, no se sabe cuál fue la causa de muerte de Vivian Polanía; será Medicina Legal la que se encargue de confirmar esta información tras los análisis al cuerpo, mientras que las autoridades avanzan en las investigaciones para saber cómo ocurrió todo al interior de la vivienda.

Noticias Destacadas