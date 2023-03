Tren de Aragua causa temor entre los taxistas de Cúcuta; conductores aseguran que les cobran una “vacuna” en la frontera

Una grave situación están denunciando los conductores del gremio de taxistas de la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, quienes aseguran que el grupo delincuencial Tren de Aragua los estaría intimidando con el cobro de una “vacuna”.

SEMANA conoció el testimonio de una de las víctimas, quien manifestó que estos hombres se encuentran en el área metropolitana de Cúcuta, en el municipio de Villa del Rosario, exactamente en el sector conocido como La Parada, ubicado a escasos metros del puente internacional Simón Bolívar que conecta con el Estado Táchira, en Venezuela.

“Llegando a La Parada, cuatro hombres fuertemente armados me detuvieron y pidieron el pago de una vacuna, también le exigieron el pago de la vacuna a la pasajera”, se escucha en el audio difundido por WhatsApp.

Los conductores del servicio público pidén garantías de seguridad en la frontera. - Foto: Archivo particular tomado de Facebook

Lo cierto es que este conductor llevaba un servicio al sector El Canasto, en La Parada, y fue justo en esa zona cuando los desconocidos lo interceptaron para pedirle el cobro de 10.000 pesos, con el fin de poder seguir su ruta.

“Me dijeron que eran integrantes del Tren de Aragua y que, si me negaba a pagar, me iban a partir los vidrios del carro o quemarían el taxi, les dije que no iba a pagar nada, porque solo estaba llevando, era un servicio, y a la pasajera también le pidieron 20.000 pesos”, recalcó la víctima.

Además, el conductor manifestó que cuando él se opuso a pagar lo que ellos le pedían, llegaron otros hombres más amenazándolo con armas de fuego. “Están más armados que la Policía, no me quedó de otra que sacar la plata, y me dijeron: ‘esto se lo quito por usted y todos los compañeros suyos que no han pagado, porque todo el que venga aquí lo vamos a extorsionar’”.

Este gremio en el 2022 fue víctima de más de diez carros quedamos por hombres armados. - Foto: Cortesía

Esta situación ha generado preocupación de quienes veían la reapertura de la frontera como una nueva oportunidad laboral; sin embargo, ahora se sienten inseguros y atemorizados.

“Estamos solicitando la atención de las autoridades competentes debido a las amenazas de las que venimos siendo víctimas. Verdaderamente, nosotros no tenemos policías, esa es la tierra de nadie, esa gente hace lo que se les da la gana. Espero esto no le pase a más nadie”, finaliza el audio.

Por su parte, el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, entregó declaraciones al medio regional GO+ Noticias, sobre esta problemática que pone en alerta a la ciudadanía en general y a los visitantes que diariamente atraviesan la frontera y viceversa.

“Ya nos tomamos La Parada con el Ejército y Policía, estamos despejándola, estamos organizando el espacio público, porque sin seguridad no hay nada. Por eso estamos proponiendo un centro comercial a cielo abierto para hacer de La Parada un sitio bonito, así como lo recalcó el presidente Petro en una de sus visitas”, señaló el mandatario.

Sector La Parada, municipio Villa del Rosario, frontera Norte de Santander con Venezuela. - Foto: Duban Villamizar- Semana

Así mismo, dio a conocer que en el Consejo de Seguridad liderado por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, en la mañana de este jueves 16 de marzo en la ciudad de Cúcuta, se determinaron nuevas estrategias de seguridad para Villa del Rosario.

“Le pedí al ministro que agilizáramos la construcción del Distrito de Policía ahí en La Parada, también le pedí el refuerzo de la Fuerza Pública con la presencia de 320 policías permanentes y también le pedí la financiación para instalar 140 cámaras de seguridad en todo el municipio y me dijo que sí”, puntualizó Socha.