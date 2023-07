Video | Presunto ladrón fue amarrado a un poste y obligado a pedir perdón a la comunidad en Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, se presentó un particular caso de justicia por mano propia ante la inseguridad que azota este territorio fronterizo.

En las últimas horas, se dio a conocer un video en redes sociales sobre la captura por parte de la comunidad contra un presunto ladrón, quien vendrían delinquiendo a los residentes del barrio Guaimaral.

De acuerdo con algunas de sus víctimas, mencionaron que ya habrían puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades; sin embargo, pese a la falta de accionar de la Policía, decidieron encargarse por su cuenta de la seguridad del sector.

Es por ello que la comunidad decidió seguirle la pista a este sujeto, donde finalmente lo atraparon y tomaron justicia por su cuenta. El presunto ladrón fue envuelto en papel vinipel junto a un poste de la mencionada zona y obligado a pedir perdón por sus actos:

“Perdón, perdón a la comunidad del barrio Guaimaral. Ya no voy a volver a robar más, no señor, no vuelvo a robar más”, dijo este joven en el fragmento de video, mientras que los que están grabando lo llaman ´Pocho´.

Hasta el momento, las autoridades de esta ciudad no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la comunidad afectada aseguró que no les quedó otra opción que realizar esta acción frente a la inseguridad.

Este joven fue amarrado a un poste por ladrón. Tenía azotado el barrio Guaymaral de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.



Feminicidio en Cúcuta

El lunes festivo, 3 de julio, se presentó lo que sería un nuevo feminicidio en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. Una mujer fue vilmente asesinada por quien aseguraba que la amaba.

La víctima fue identificada como Elva Eloísa Zabala González, de 32 años, quien habría tenido una discusión con su pareja sentimental Yojani José Briceño Calderón, de 30 años.

Los hechos sucedieron en horas de la madrugada al interior del apartamento en el que vivían junto con sus hijos de 9 y 10 años, quienes ya estaban dormidos. La residencia está ubicada en la avenida 1 con calle 12 del barrio Chapinero, en Cúcuta.

Este hecho sucedió en el barrio Chapinero, de Cúcuta. - Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

De acuerdo con las autoridades, los niños al despertar ese lunes sobre las 6:00 a.m., se percataron de la macabra escena, por lo que se encerraron en una habitación y llamaron a una de sus tías para contarle lo que su papá había hecho.

La familiar, quien vive en Venezuela, se encargó de alertar a una vecina del sector de lo sucedido, por lo que fue ella quien buscó a una patrulla de Policía, la cual arribó hasta el lugar de los hechos, donde los hijos salieron de la habitación en la que se escondían y gritaron que su padre había matado a su madre.

“Inmediatamente, procede la patrulla a brindar la protección a los dos menores y procede a capturar al presunto agresor. Los menores quedan a disposición del Bienestar Familiar para medida de protección y el capturado a disposición de las autoridades competentes”, señaló el mayor Erick Perret Gentil, comandante de la estación de Policía Trigal del Norte.

Ante esto, las secretarías de Equidad de Género, Seguridad Ciudadana, Salud y Gobierno, dieron a conocer que para aquellas mujeres que requieran orientación jurídica y psicosocial se encuentra habilitada la Línea Violeta 350 750 5351. Sin embargo, otro de los números de contacto que debe tener presente la comunidad son:

Ante una situación de emergencia e inminente peligro para la vida, está disponible la línea de emergencias de la Policía Metropolitana 123.

Para recibir orientación jurídica y psicosocial Línea 152 de la Fiscalía.

Para solicitar una medida de protección se puede comunicar con la Comisaría de Familia más cercana.

Línea de atención en Cúcuta. - Foto: Alcaldía de Cúcuta

Atentado con explosivos en Villa del Rosario

Sobre las 10:00 de la noche del domingo, 2 de julio, se registró un atentado terrorista contra la oficina de Tránsito y Transporte del municipio de Villa del Rosario, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, un hombre habría llegado a pie para dejar el artefacto explosivo en estas instalaciones que están sobre la Autopista Internacional que conecta a la capital del departamento de Norte de Santander, con Venezuela.

En cámaras de seguridad quedaron grabados los momentos, cuando este sujeto, se acercó con un recipiente de plástico hasta la puerta de vidrio del establecimiento, donde dejó el paquete, salió corriendo y minutos después explotó.

La detonación fue tan fuerte que se escuchó en gran parte de la ciudad y dejó destrozos en toda la oficina y su alrededor. Por fortuna, al momento de la acción no se encontraba ninguna persona en su interior, por lo que no se registraron heridos; sin embargo, media hora antes sí estaban reunidos 11 funcionarios en ese lugar.

Así quedaron las instalaciones. - Foto: Suministrada a SEMANA

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), arribaron hasta este sector, donde verificaron la zona para descartar más explosivos que pudieran atentar contra la población en general.

“Estamos revisando nuestros contextos e información que tenemos y activando las fuentes que tenemos para fortalecer la investigación que tenemos por lo presentado”, aseguró el coronel Carlos García, comandante (e) de la Mecuc.

Sin embargo, las autoridades no descartan que este atentado terrorista habría sido perpetrado posiblemente por grupos criminales como el ELN o el Tren de Aragua, así como también por parte de líderes de los piques ilegales, quienes lanzaron amenazas contra el director de Tránsito de Villa del Rosario, Jorge Ardila Díaz.

Algunos locales alrededor de la oficina también se vieron afectados. - Foto: Suministrada a SEMANA

“La Fiscalía será la que esclarezca esto, porque pusimos la denuncia. Pero tengan en claro que esto no nos va a amedrentar”, indicó el funcionario.

Por su parte, el alcalde del Villa del Rosario ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con los responsables de este ataque terrorista que empaña el inicio de julio.