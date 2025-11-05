Cae alias Drácula, cabecilla del ELN que usaba drones con explosivos para atacar a la fuerza pública en el Catatumbo

Durante más de una década, Darío Alfonso Sanguino Flórez, conocido como alias Drácula, habría sido una de las piezas clave del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo. Según las autoridades, este hombre de 36 años era experto en explosivos, francotirador y operador de drones adaptados con cargas explosivas, una técnica que usaba para atacar a unidades militares y policiales en Norte de Santander.

Alias Drácula habría participado en acciones terroristas, desplazamientos forzados y ataques con artefactos improvisados, afectando tanto a la fuerza pública como a comunidades campesinas. Era señalado de coordinar emboscadas y enfrentamientos con otras estructuras armadas en zonas rurales de Tibú, Sardinata y el Tarra, donde controlaba rutas estratégicas para el movimiento de material de guerra y el transporte de armas.

De acuerdo con información de inteligencia, Sanguino Flórez mantenía comunicación directa con los cabecillas alias Silvana y Ricardo, jefes del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Con ellos habría coordinado la ejecución de ataques y la instalación de minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo.

Entre los hechos más graves que se investigan estaría su presunta participación en la acción terrorista perpetrada en octubre de 2024 en el sector conocido como la Ye de Astilleros, donde fueron asesinados dos policías que cumplían labores de seguridad.

También se le atribuye haber coordinado la instalación de explosivos en la vía Cúcuta-Tibú, uno de los corredores más transitados del departamento, lo que afectó la movilidad y generó temor entre los habitantes de la zona.

La captura de alias Drácula

Después de varios meses de seguimiento, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 3 del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, lograron la captura de alias Drácula en zona rural de Norte de Santander.

La operación, denominada Catatumbo, fue descrita por el brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército, como un golpe estratégico al componente logístico del ELN en esta región fronteriza. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma larga, un arma corta y munición, que quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

De acuerdo con el oficial general Meneses, alias Drácula participó en atentados que dejaron policías muertos, soldados heridos y daños a vehículos blindados del Ejército entre 2022 y 2024.