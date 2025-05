El fracaso del preacuerdo de la Fiscalía con Olmedo López amenaza la verdad del peor escándalo de corrupción del Gobierno Petro: el saqueo de la UNGRD

La audiencia en la que el juez quinto penal del circuito especializado de Bogotá negó este preacuerdo deja muchas dudas. Entre ellas, la inexplicable decisión de que la justificación del preacuerdo fuera realizada por el fiscal Gabriel Sandoval Vargas y no por la titular de esta investigación, María Cristina Patiño, quien conoce en detalle todo el expediente, la colaboración de López, la importancia de su confesión y pruebas allegadas que retumbaban en la Casa de Nariño.

A esto se le suma la decisión del fiscal Sandoval Vargas, quien lució inseguro y poco conocedor del caso, de no apelar, casi haciendo una venia al fracaso de la negociación que había elaborado la misma Fiscalía.

En ese momento aparecieron en escena los dos testigos clave del escándalo: el director Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla . Pese a que tocaban las puertas de la Fiscalía en busca de un acuerdo de colaboración, estas parecían cerradas con llave. Fue solo hasta que se empezaron a conocer las pruebas y declaraciones de los implicados que el ente acusador no tuvo más remedio que sentarse a buscar la verdad con base en la justicia premial.

Pinilla era el encargado de conseguir el dinero y la ruta para sacarlo de la UNGRD, coordinar contratos, entenderse con enlaces del Gobierno, con algunos congresistas y los alcaldes, o encargados de las obras con las que presuntamente se compraron los parlamentarios. Todo eso lo contó ante la Justicia y por eso están hoy tras las rejas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. A Sneyder sí le aprobaron su preacuerdo.

Incluso fue en un diálogo entre Olmedo López y la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz como se concretó la orden que supuestamente dio Carlos Ramón González para entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con un explosivo dato adicional entregado por Ortiz: el dinero no era solo para garantizar el trámite exitoso de las reformas, entre ellas la pensional. También habría asegurado el agendamiento para la elección de Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional.