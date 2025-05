“A ver si la Fiscalía investiga”: Gustavo Petro lanzó fuerte pulla a la fiscal Luz Adriana Camargo; esta fue la molestia del presidente

“Hay que conversar con la fiscal qué pasa, porque la Fiscalía está para descubrir cosas, porque estos son delitos que el presidente ya no puede investigar. Yo puedo actuar en lo administrativo, pero la investigación es de jueces y fiscales. Y los jueces y fiscales lo que están haciendo es investigar a favor, entonces a Pitufo se le investiga por lo que hizo después de 2023. ¡Qué bonitos! Entonces quieren ver si me dio plata. Pues no me dio plata, entonces van a hacer la investigación y toda la investigación del Pitufo va a quedar impune porque son generales, senadores, expresidentes de la República que recibieron sobornos”, subrayó Gustavo Petro en esa pasada reunión.