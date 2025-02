El informe mortal: SEMANA revela el documento que iba a presentar el auditor Hernán Franco, y por el cual lo habrían asesinado en la zona del parque de la 93

Hace un año ocurrió el cinematográfico asesinato del prestigioso auditor Hernán Roberto Franco en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de la 93. La escena del crimen fue reconstruida con cámaras de seguridad y hasta se vio una imagen que impactó. Franco, mientras hablaba por teléfono, cayó al piso tras recibir un disparo y murió unos minutos después . Lo que no se sabía es que ese día el auditor iba a entregar un delicado informe en el que había trabajado por meses y que, al parecer, se convirtió en su sentencia de muerte.

SEMANA tiene en su poder este delicado documento, hasta ahora desconocido, que Franco protegía con absoluta confidencialidad. Allí hacía referencia a presuntos malos manejos y hasta hurtos en la empresa El Arrozal, que era llevada a la bancarrota, según Franco, por uno de los accionistas que tenía el control. Ese día había una reunión con la junta en la que se iba a destapar la verdad. La cita no se dio. Franco fue asesinado.

El día antes de que fuera cegada su vida, Franco se reunió con una de las personas de su círculo más cercano y le dijo que sentía que lo iban a matar, a tal punto que le pidió a uno de sus amigos personales que le prestara sus escoltas para la trascendental cita, pero finalmente desistió de la idea. También contó que estaba preocupado, pues iba a entregar el explosivo informe junto con una carta en la que le contaba a cada miembro cómo y quién era el responsable del saqueo en El Arrozal. Este documento y el computador en el que estaba guardado, señalan, no lo recaudó la Fiscalía y solo se sabe que quedó en la casa del auditor.

El informe que no alcanzó a entregar Franco es tan claro que incluso, en su primera página, está la fecha en la que iba a ser distribuido entre los accionistas. Debajo del logo CNS Colombia, empresa del auditor asesinado, se lee el encabezado “Acompañamiento Gestión Financiera y Administrativa El Arrozal y CÍA. S. C. A.”. Enseguida: “21 de febrero de 2024”, el día del crimen en la 93.

Este informe iba dirigido de forma particular a Pedro Bastidas, el accionista que había adquirido el 46 por ciento por un monto superior a 1.800 millones de pesos. Aunque había llegado de la mano de Jonathan Romero, al ver que su inversión hacía aguas por los presuntos malos manejos, puso como representante a Franco, quien con este documento iba a desnudar todo lo que había detrás.

Según el informe, se trataba de un saqueo continuo. En el aparte denominado “plan financiero”, detalla que “no se cuenta con personal calificado, en la gestión financiera, control de recursos, entradas y salidas, sin existencia de flujo de caja diario. Planeación de pagos, presupuesto, segregación de funciones para pagos, aprobación”. En voz de una de las últimas personas que habló con Franco, lo que sucedía era que no había control y uno de los accionistas que manejaba la compañía pasaba con camionetas de su empresa de seguridad, recogía el efectivo y no rendía cuentas.

El asunto más delicado en el informe tiene que ver con las cifras, que no mienten. En la página 13, hay un link con archivos titulado “Informe seguimiento comercial año 2023, El Arrozal y CÍA.”. Allí se detalla el descalabro, ítem por ítem, en la empresa. Contiene cifras de ventas, proveedores, márgenes de ganancias, facturas y porcentajes claros del negocio. En tablas dinámicas de Excel se ven los movimientos de días, semanas y meses.

Los resultados no podían ser peores, pero hay una cifra que lo resume todo: “Comparativo ventas 2023 vs. 2024, mes actual”. Se registran caídas en las ventas de entre el 34 y el 191 por ciento en los 17 almacenes de la sociedad en Bogotá.

Nuevas pruebas

El asunto desencadenó el asesinato de Franco. Después de un año, con dos autores materiales capturados y decenas de pruebas en su poder, no ha pasado nada en la Fiscalía con la autoría intelectual. Sin embargo, SEMANA tuvo acceso a evidencias que reposan en el ente acusador. Hay un audio que refleja la hostilidad y un enfrentamiento que se habría dado entre el auditor y Jonathan Romero.

En voz de Franco se escucha decir: “Cuando tú llegaste, solo estaba Sebastián (hijo de Jonathan Romero), pero estaba el papá, que me tocó sacarlo a patadas de esta oficina esta mañana. Le dije: ‘Se va de aquí, usted no me asusta, grosero, inmundo, y se larga de mi oficina ya’. Porque estaba robando en El Arrozal (inaudible) 300 millones, pero claro que es un paquete enorme, entonces no… Y ahí se fue con el rabo entre las piernas, porque qué más hacía”. Este audio tiene fecha de noviembre de 2023, justo cuando Franco advirtió a allegados que le quedaban 90 días de vida.