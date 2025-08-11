Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato

En prisión permanece Silvana Torres, una joven de 20 años señalada de matar a su hija de dos años el pasado 26 de julio, en un apartamento de un conjunto residencial ubicado en el barrio San Sebastián, en Manizales.

Sin embargo, a medida que pasan los días, han sido muchas las versiones alrededor de este aterrador caso. Entre lo que se ha mencionado está que Silvana Torres supuestamente aprovechó que su mamá salió del apartamento a hacer unas compras para atentar contra la vida de la pequeña.

No obstante, una mujer identificada como Magola Valencia, vecina y amiga de Silvana Torres, contó cómo ocurrió todo en realidad.

Silvana Torres y la niña asesinada. | Foto: Cuentas en Facebook Silvana Torres y PCC Digital, respectivamente.

En el videopódcast Más allá del silencio, Valencia recordó que la mamá de Silvana Torres estaba en el predio con la joven y su hija de dos años, y que tan solo pasó a un apartamento de al frente, instante que fue aprovechado por la presunta asesina.

“La mamá salió para donde la hija María Eugenia, al frente; dos metricos ahí. Y ella al salir dejó la puerta abierta de su casa y se entró para donde la hija a mirar porque le habían hecho una cirugía de una muela. Y mientras ella entró allá, Silvana cerró la puerta. Cuando cerró la puerta, Silvana llegó a la cocina; iba bien, es que ella iba bien. Y cuando menos pensó, algo le pasó porque le dio por coger el cuchillo y echar derecho para donde la niña. Cuando oyeron los gritos de la niña, fue cuando la mamá [de Silvana] salió ligero: ‘Ay, mató a la niña, mató a la niña’”, indicó Valencia en el videopódcast citado anteriormente.

Posteriormente, fueron momentos de angustia, dado que la puerta del apartamento en el que estaban Silvana Torres y su hija estaba cerrada. Por lo tanto, a un vecino le tocó intervenir para ver cómo ingresaban a la fuerza.

“Como la puerta estaba cerrada, no tenían por dónde entrar. Llamaron a la policía, la policía vino. Y un muchacho vino y con un palo abrieron la puerta. Entonces la abrieron y entró mucha gente a mirar y lo primero que vieron fue la escena”, indicó la amiga de Silvana Torres en entrevista con Más allá del silencio.