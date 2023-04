¿De qué se trata la ´grieta´ en el volcán Nevado del Ruiz?, autoridades responden

En medio del panorama actual que vive el volcán Nevado del Ruiz, el cual mantiene su nivel de actividad en naranja, en redes sociales están circulando algunas fotos inquietantes, donde muchos usuarios se han preguntado sobre el origen de una “rasgadura” o “grieta” en la parte superior del mismo.

Ante esta situación, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró este evento en el que las comunidades aledañas al volcán han reportado emisión de ceniza y extraños ruidos en la zona de influencia.

Esta es la supuesta grieta. - Foto: Ejército Nacional

“La supuesta grieta en la nieve del volcán Nevado del Ruiz realmente es una pared correspondiente al límite de un cuerpo de lava cristalizado, un rasgo que este volcán presenta desde hace años y que no tiene relación con su actividad actual. La cantidad de nieve y hielo presentes en cada momento del año hace que este rasgo sea más o menos visible”, recalcó el SGC.

Inclusive, personal del Ejército Nacional que hace presencia en la zona, fotografiaron en la mañana del 18 de abril, este evento donde con sus capacidades militares conocen de cerca el comportamiento del volcán y lo socializan con expertos del Servicio Geológico.

El SGC aclara fotografía donde aparece supuesta grieta. - Foto: Cortesía: API.

Entre tantas cosas, en el último reporte se dio a conocer que persisten los sismos y emisión de ceniza que alcanzó a caer en el departamento del Tolima. La entidad aseguró en SEMANA que la situación es inestable y anormal.

Así las cosas, las últimas 24 horas, predominaron los movimientos de fluidos al interior de los conductos volcánicos, asociada a la expulsión de gases y material particulado. De igual manera, siguen los temblores por fracturamiento de roca con una distancia al cráter de tres kilómetros, cuyos valores se incrementaron frente a los registrados el día anterior.

La altura de las emisiones fue de 600 metros, medidos desde la cima del volcán. Las nubes se alejaron y permitieron observar el fenómeno durante la mañana. En las redes sociales captaron la situación que, además, estuvo acompañada de rugidos parecidos a los que hace una olla cuando está hirviendo, según lo explicó el Servicio Geológico Colombiano.

En lo que va corrido de este miércoles, desde las plataformas de monitoreo satelital se han percibido anomalías térmicas en el fondo del cráter con estadísticas cercanas a las registradas en 2015 “cuando ocurrió el proceso de salida de un domo de lava en el fondo del cráter Arenas”, reseñó la entidad que tiene la lupa puesta sobre su comportamiento.

A juicio de los expertos, estos hallazgos ratifican lo que se ha reiterado: “La actividad del volcán sigue siendo muy inestable. Si bien la sismicidad de fractura puede varias y cambiar de localización, la presencia de anomalías térmicas en el fondo del cráter mayores a las presentadas en meses anteriores, indican un mayor nivel de actividad de este”.

Volcán Nevado del Ruiz.

Así las cosas, se mantiene activa la alerta naranja que se traduce en una probabilidad de una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos diez años, podría ser en días o semanas. Para cambiar al nivel amarillo, tendría que pasar un tiempo prudencia donde se puedan comprobar tendencias y patrones una posible disminución de la actividad. Al contrario, si se produce una aceleración en los procesos que sugieran una inminente erupción, el nivel cambiará inmediatamente a rojo.

Ahora bien, el director técnico de geoamenazas, John Makario Londoño, reiteró que la actividad del volcán Nevado del Ruiz sigue siendo muy complicada e insistió en la obligación de evacuar las zonas que podrían llegar a enfrentar daños por una posible erupción que, de momento, no es inminente, pero la amenaza sigue activa. Las comunidades se niegan a salir de sus fincas.

Ellos alegan que todos los días escuchan rugir y sienten los sismos, por lo que el panorama actual se les hace familiar. El funcionario comparó al volcán con un “paciente hipertenso descontrolado”. De vez en cuando se queja de un dolor de cabeza o síntoma general y, cuando se pasa, normaliza la situación. Sin embargo, internamente hay un problema.

“Tiene la tensión la presión alta. De manera que siempre va a tener la probabilidad de que le dé un infarto o un derrame y él ni cuenta se dé. Ese es el peligro de uno normalizar lo que no está normal. El volcán Nevado del Ruiz no está normal, y hace años no está normal, por eso hace erupciones pequeñas. ¿Cuándo será la más grande? Nadie lo sabe”, señaló.

Él informó que no hay un solo día en el que el volcán no haga erupciones. La gran diferencia es el tamaño. Mientras que las actuales son pequeñas, se corre el riesgo de que puedan ser más grandes en días o semanas y causar estragos en el vecindario.