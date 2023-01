En cuidados intensivos está una de las personas que fue atropellada por un vehículo en el centro de Manizales. El carro fue destruido por la comunidad

En diferentes centros asistenciales de Manizales se recuperan las personas que resultaron lesionadas por un vehículo cuyo conductor no acató la prohibición establecida por las autoridades de no circular por el centro de la ciudad en temporada de ferias.

El hecho se registró en la carrera 23 con calle 27 y los heridos eran transeúntes de la zona. La persona más delicada es un hombre de 55 años quien sufre trauma craneoencefálico. “Además, presenta herida en cuero cabelludo, trauma torácico cerrado con fracturas costales y contusión pulmonar bilateral, factura del húmero y el hombro derecho con otras complicaciones. Se encuentra en cuidados intensivos en observación permanente”, indicó Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de la capital caldense.

De acuerdo con el médico con el propósito de estabilizar a esta persona se encuentra en UCI con el propósito de estabilizarlo y garantizar la observación que determine si requiere o no un procedimiento quirúrgico para resolver sus padecimientos.

Confirmó que las otras personas afectadas son dos mujeres de 40 y 52 años, que sufrieron contusiones y fueron dadas de alta inmediatamente. Además, un joven se encuentra en observación por ortopedia.

Con relación a la situación, las autoridades confirmaron que el conductor se dio a la fuga en el carro, después de atropellar a los ciudadanos, por la calle 27, donde colisionó con otro automotor a la altura de la calle 21.

Alexa Yadira Morales Correa, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales explicó “el Cuerpo Oficial de Bomberos Manizales acudió al lugar a realizar las respectivas valoraciones. Los heridos fueron trasladados hasta dos centros hospitalarios”.

Confirmaron que, al momento del incidente, la comunidad reaccionó causando daños al vehículo e intentaron agredir al conductor que fue detenido por integrantes de la Policía Metropolitana que llegaron al sitio.

Cristian Mateo Loaiza Alfonso, secretario de Movilidad, reportó “por parte de la Policía Nacional y de los Agentes de Tránsito, se realizaron los procedimientos pertinentes. Lo primero que se hizo fue la prueba de embriaguez, la cual arrojó negativo”.

De acuerdo con el funcionario por parte de la Policía, se hizo todo el proceso de judicialización a este actor vial para que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones pertinentes.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que en remate de la Feria de Manizales atiendan las prohibiciones establecidas, así como las recomendaciones generales en materia de consumo de licor adulterado y alimentos, para evitar más situaciones de imprudencia e intolerancia y podamos disfrutar del evento”, dijo Loaiza Alfonso.

Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, contó su versión ante escándalo con una ciudadana

Un verdadero escándalo se vivió en Manizales, tras conocerse una denuncia que hizo la comunicadora Alexandra Franco Muñoz, en contra del alcalde de esa ciudad, Carlos Mario Marín Correa. Por medio de su cuenta de Twitter, la mujer señaló que el funcionario la persiguió desde el sector de Santander hasta Ravasco, en una camioneta de placas IFM419.

“En una curva muy estrecha había una camioneta muy mal parqueada y yo me asomé y dije: tan mal parqueado, pero yo iba en el asiento de copiloto, cuando me doy cuenta de que el que se estaba bajando del carro era el alcalde. Después él se vino detrás y en un lugar que yo me bajé, él también lo hizo y me dijo: en qué le puedo servir, en qué le puedo servir y después me dijo: o es que está borracha, va borracha”, le contó Franco a SEMANA.

Sin embargo, Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, contó que quiso conocer la razón del disgusto de la ciudadana, pero no fue posible. Le ofreció disculpas y aseguró que su única intención al bajarse del vehículo era dialogar con ella.

“Yo me estaba montando al carro, ella bajó la ventana y me empezó a gritar, a decirme de todo. Simplemente, decirle, si le disgustó que yo le haya dicho, en qué le puedo servir, le pido disculpas por eso. Ella estaba diciendo que yo la perseguía, pero eso nunca pasó. En el video se muestra que yo nunca alcé la voz”, dijo el alcalde.

La mujer aseguró que, con esa actitud del mandatario de Manizales ella no se iba a poner a dialogar, debido a que para ella no era la correcta. La comunicadora iba en compañía de su madre, quién grabó lo que sucedía; mientras tanto, su hermana de 13 años de edad rompió en llanto por cuenta de la situación.

La comunicadora dejó claro que, si algo le llega a pasar a su familia, es por culpa del alcalde Carlos Mario Marín. “No puedo creer que un alcalde como Carlos Mario Marín se atreva a intimidar a las mujeres así”, escribió.

Por su parte, el columnista Camilo Vallejo se pronunció al respecto. “Esta denuncia es grave. Debe ser tenida en cuenta por las entidades de control disciplinario. En ella se dice que el alcalde de Manizales en su carro, con sus escoltas, habría asumido una función intimidante en el espacio público contra las ciudadanas”, escribió en su cuenta de Twitter.