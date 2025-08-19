Suscribirse

Habla por primera vez exnovio de mujer que supuestamente asesinó a su hija y lanza confesión: “Tengo miedo”

La expareja de Silvana Torres contó cómo se conocieron y los comportamiento que vio en ella.

Redacción Nación
19 de agosto de 2025, 12:59 p. m.
El hombre conoció a la mujer durante el 2024.
Exnovio de Silvana Torres y la niña asesinada | Foto: Captura de video: Testigo Directo

Silvana Torres, una joven de tan solo 19 años, se hizo conocida por el atroz crimen que habría cometido al interior de un apartamento en Manizales. La mujer es señalada de matar a su hija, Antonella López Torres, de dos años.

Al parecer, la agresora aprovechó que su mamá salió un momento del apartamento, tomó un cuchillo y ataco a la pequeña. Posteriormente, se intentó quitar la vida, pero alcanzó a ser llevada hasta un hospital y la salvaron.

Tras varios días del crimen, un exnovio de Silvana habló por primera vez y reveló nuevos detalles de cómo era la mujer, quien fue enviada a la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.

Silvana Torres es la madre de la pequeña que murió en el norte de Manizales.
La mujer fue enviada a prisión mientras que avanza el proceso en su contra. | Foto: Tomada de redes sociales

En diálogo con el programa Testigo Directo, el hombre confesó sentir temor por lo que le podría pasar a la presunta agresora después de todo lo que se ha venido diciendo.

Tengo miedo porque la opinión actual es que ella es un monstruo, que ella es una asesina, que mujeres así no merecen vivir. Entonces, la opinión pública, lo único que hace es alimentar ese odio para que la gente haga algo estúpido, que es tomar justicia por mano propia”, señaló.

Contexto: Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato

El hombre recordó que conoció a Silvana a mitad del 2024, lo hizo a través de las redes sociales. “En ningún momento le vi mala intención”, comentó.

De hecho, explicó que uno de los detalles que más le llamó la atención es que siempre observó que compartía publicaciones positivas, fotos en las que demostraba una gran felicidad al lado de su pequeña.

Entre lágrimas, el hombre, hoy en día, recuerda mucho a Antonella, a quien en su momento llegó a considerar como su propia hija. Asimismo, fue más allá y habló de lo que le pudo haber pasado a Silvana en el momento del crimen.

EXPAREJA de Silvana Torres REVELA NUEVOS detalles del ATROZ AS3SIN4TØ de la NIÑ4 en MANIZALES

“Obviamente, que no es perdonable lo que pasó. Siendo más realista, sé que ella no lo hizo con conciencia, sé que de pronto pudo haber tenido un choque mental tan fuerte que no era ella, fueron todas las emociones reprimidas por tanto tiempo”, expresó.

En ese sentido, aseguró que algunas las emociones que pudieron llevarla a esto se pudieron desencadenar por el estrés, relaciones pasadas o hasta aspectos económicos.

Contexto: Revelan la verdad de cómo era la relación que mujer tenía con su hija de dos años, a quien presuntamente mató en un apartamento

“Son muchas cargas que yo no puedo asegurar exactamente el motivo, pero puedo dar fe que lo que le pasó a ella es algo que a muchas personas nos pasa, no en el mismo nivel, pero sabemos qué puede pasar”, dijo.

Asimismo, confesó que tiene mucho temor de que su expareja esté en una cárcel y que no vuelva a salir de allí nunca más.

De igual manera, explicó que una vez se enteró de lo que había ocurrido, no lo podía creer porque conocía muy bien a Silvana y no la veía capaz de cometer un crimen como este. “Aunque uno nunca acaba de conocer a las personas, sé qué clase de amor le tenía a esa niña”, manifestó.

“Nosotros no somos ni jurados, ni testigos para saber qué pasó y cómo pasó, lo único que sabemos es lo que se comunicó”, concluyó.

