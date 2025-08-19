Habla por primera vez exnovio de mujer que supuestamente asesinó a su hija y lanza confesión: “Tengo miedo”

Silvana Torres, una joven de tan solo 19 años, se hizo conocida por el atroz crimen que habría cometido al interior de un apartamento en Manizales. La mujer es señalada de matar a su hija, Antonella López Torres, de dos años.

Al parecer, la agresora aprovechó que su mamá salió un momento del apartamento, tomó un cuchillo y ataco a la pequeña. Posteriormente, se intentó quitar la vida, pero alcanzó a ser llevada hasta un hospital y la salvaron.

Tras varios días del crimen, un exnovio de Silvana habló por primera vez y reveló nuevos detalles de cómo era la mujer, quien fue enviada a la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.

La mujer fue enviada a prisión mientras que avanza el proceso en su contra. | Foto: Tomada de redes sociales

En diálogo con el programa Testigo Directo, el hombre confesó sentir temor por lo que le podría pasar a la presunta agresora después de todo lo que se ha venido diciendo.

“Tengo miedo porque la opinión actual es que ella es un monstruo, que ella es una asesina, que mujeres así no merecen vivir. Entonces, la opinión pública, lo único que hace es alimentar ese odio para que la gente haga algo estúpido, que es tomar justicia por mano propia”, señaló.

El hombre recordó que conoció a Silvana a mitad del 2024, lo hizo a través de las redes sociales. “En ningún momento le vi mala intención”, comentó.

De hecho, explicó que uno de los detalles que más le llamó la atención es que siempre observó que compartía publicaciones positivas, fotos en las que demostraba una gran felicidad al lado de su pequeña.

Entre lágrimas, el hombre, hoy en día, recuerda mucho a Antonella, a quien en su momento llegó a considerar como su propia hija. Asimismo, fue más allá y habló de lo que le pudo haber pasado a Silvana en el momento del crimen.

“Obviamente, que no es perdonable lo que pasó. Siendo más realista, sé que ella no lo hizo con conciencia, sé que de pronto pudo haber tenido un choque mental tan fuerte que no era ella, fueron todas las emociones reprimidas por tanto tiempo”, expresó.

En ese sentido, aseguró que algunas las emociones que pudieron llevarla a esto se pudieron desencadenar por el estrés, relaciones pasadas o hasta aspectos económicos.

“Son muchas cargas que yo no puedo asegurar exactamente el motivo, pero puedo dar fe que lo que le pasó a ella es algo que a muchas personas nos pasa, no en el mismo nivel, pero sabemos qué puede pasar”, dijo.

Asimismo, confesó que tiene mucho temor de que su expareja esté en una cárcel y que no vuelva a salir de allí nunca más.

De igual manera, explicó que una vez se enteró de lo que había ocurrido, no lo podía creer porque conocía muy bien a Silvana y no la veía capaz de cometer un crimen como este. “Aunque uno nunca acaba de conocer a las personas, sé qué clase de amor le tenía a esa niña”, manifestó.