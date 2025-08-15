Suscribirse

Manizales

Murió mujer que sufrió quemaduras cuando departía con su pareja en Manizales, su familia denuncia que era víctima de atroces hechos de violencia

La joven deja dos hijos, de 7 y 12 años.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 10:53 a. m.
Manizales
Manizales, la capital del departamento de Caldas | Foto: Getty Images

A pesar de los esfuerzos médicos, murió la mujer que sufrió quemaduras en el 45 % mientras departía con su pareja en una residencia del sector de la Galería, en Manizales.

Así lo confirmó la Alcaldía de Manizales: “Desde la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género lamentamos profundamente el fallecimiento de Anngie Tatiana Guevara Giraldo, quien el pasado 12 de agosto, en el sector Galería, sufrió quemaduras graves en el 45 % de su cuerpo que le ocasionaron la muerte. Enviamos un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados”.

Manizales
Manizales es una de las ciudades para visitar en el Eje Cafetero. | Foto: Getty Images

Además, pidió que esos hechos sean esclarecidos por la justicia. Y es que, aunque la mujer antes de morir dio una versión a las autoridades, su señalado agresor dio otra.

Según dio a conocer el diario La Patria, las autoridades tienen una versión que indica que hacia las 6:00 a. m. del 12 de agosto, ella se vio envuelta en llamas porque su compañero le arrojó alcohol y le prendió fuego.

Lo más leído

1. Ley laboral entrega beneficio a quienes pertenecen a Nueva EPS, Sanitas, Sura y más entidades: así puede usarlo
2. Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga
3. Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios
Contexto: Silvana Torres “confesó” supuesto motivo por el que mató a su hija de dos años: una de sus amigas habló y reveló todo

Sin embargo, el hombre se entregó a las autoridades y aseguró que ella misma se hizo daño.

Mauricio, tío de la joven, desmintió una versión inicial que indicaba que ella era trabajadora sexual, además dijo que sus familiares y él no se explican por qué Angie quiso quedarse en una residencia con su pareja.

“Llevaban 9 meses de relación. Ya la había agredido. Una vez la apuñaló y le pusieron tubo a tórax. No denunció porque él la amenazaba y vea, la mató”, denunció.

“Ese es un vicioso, para nosotros es sospechoso. Cómo van a decir que ella misma se prendió fuego. Ese es drogadicto y ha tenido varias entradas a la cárcel por hurto”, manifestó el familiar.

Angie Tatiana, que tenía dos hijos, de 7 y 12 años, recorría todos los días las inmediaciones de la Galería con su venta de dulces, emprendimiento con el que buscaba llevarles un sustento a sus pequeños, quienes permanecen bajo el cuidado de sus abuelos, aseguró el diario La Patria.

Por ahora, según el medio citado, la Fiscalía indaga la situación para determinar si puede pedir la captura del hombre, para que un juez la avale por el delito de feminicidio.

El señalado, según La Patria, tiene una condena de este año por tentativa de hurto en la Galería, cuando quiso robarse un celular de $ 1.500.000.

La Secretaría de las Mujeres de Manizales afirmó que “esperamos que los hechos en los que se produjo su deceso sean esclarecidos por las autoridades competentes”.

Además, invitó a los manizalitas a que en caso de presenciar violencia de género o maltrato intrafamiliar, se comuniquen a la línea 123, opción 3, o que visiten la Casa para la Dignidad de las Mujeres, ubicada diagonal al Parque Faneón.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez, quien murió de manera repentina, también es periodista

2. Trump responde cuál será el papel que tendrá Ucrania en los diálogos con Rusia, a horas de su reunión con Putin

3. Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

4. Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

5. ¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido del fallo contra el abogado Diego Cadena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ManizalesViolencia de géneroFeminicidio

Noticias Destacadas

Manizales

Murió mujer que sufrió quemaduras cuando departía con su pareja en Manizales, su familia denuncia que era víctima de atroces hechos de violencia

Redacción Semana
Manizales

Acusan a hombre de prenderle fuego a una trabajadora sexual en Manizales: esto se sabe

Redacción Semana
Esta es Silvana Torres, la mujer que tiene conmocionada a toda una ciudad tras el atroz crimen que cometió.

Amiga de Silvana Torres cuenta otra versión alrededor de la muerte de niña de dos años en Manizales: hizo crudo relato

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.