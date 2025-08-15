Murió mujer que sufrió quemaduras cuando departía con su pareja en Manizales, su familia denuncia que era víctima de atroces hechos de violencia

A pesar de los esfuerzos médicos, murió la mujer que sufrió quemaduras en el 45 % mientras departía con su pareja en una residencia del sector de la Galería, en Manizales.

Así lo confirmó la Alcaldía de Manizales: “Desde la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género lamentamos profundamente el fallecimiento de Anngie Tatiana Guevara Giraldo, quien el pasado 12 de agosto, en el sector Galería, sufrió quemaduras graves en el 45 % de su cuerpo que le ocasionaron la muerte. Enviamos un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados”.

Además, pidió que esos hechos sean esclarecidos por la justicia. Y es que, aunque la mujer antes de morir dio una versión a las autoridades, su señalado agresor dio otra.

Según dio a conocer el diario La Patria, las autoridades tienen una versión que indica que hacia las 6:00 a. m. del 12 de agosto, ella se vio envuelta en llamas porque su compañero le arrojó alcohol y le prendió fuego.

Sin embargo, el hombre se entregó a las autoridades y aseguró que ella misma se hizo daño.

Mauricio, tío de la joven, desmintió una versión inicial que indicaba que ella era trabajadora sexual, además dijo que sus familiares y él no se explican por qué Angie quiso quedarse en una residencia con su pareja.

“Llevaban 9 meses de relación. Ya la había agredido. Una vez la apuñaló y le pusieron tubo a tórax. No denunció porque él la amenazaba y vea, la mató”, denunció.

“Ese es un vicioso, para nosotros es sospechoso. Cómo van a decir que ella misma se prendió fuego. Ese es drogadicto y ha tenido varias entradas a la cárcel por hurto”, manifestó el familiar.

Angie Tatiana, que tenía dos hijos, de 7 y 12 años, recorría todos los días las inmediaciones de la Galería con su venta de dulces, emprendimiento con el que buscaba llevarles un sustento a sus pequeños, quienes permanecen bajo el cuidado de sus abuelos, aseguró el diario La Patria.

Por ahora, según el medio citado, la Fiscalía indaga la situación para determinar si puede pedir la captura del hombre, para que un juez la avale por el delito de feminicidio.

El señalado, según La Patria, tiene una condena de este año por tentativa de hurto en la Galería, cuando quiso robarse un celular de $ 1.500.000.

La Secretaría de las Mujeres de Manizales afirmó que “esperamos que los hechos en los que se produjo su deceso sean esclarecidos por las autoridades competentes”.