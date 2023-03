Ojo: desde este lunes y hasta el miércoles 15 de marzo habrá cierres totales en la vía Pensilvania-Arboleda, oriente de Caldas

El recrudecimiento del invierno empieza a generar dificultades en algunos puntos de Caldas, dónde la saturación por exceso de agua hace ceder el suelo hasta que se generan los derrumbes.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente se informa que durante las jornadas de hoy lunes 13, mañana martes 14 y el miércoles 15 de marzo; se tendrá un cierre total en la vía Pensilvania - Arboleda - Pueblo Nuevo entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

A pesar de que esta restricción obedece a las labores de pavimentación de ese tramo, el objetivo primordial es justamente evitar los constantes cierres por el mal estado de la carretera entre los sectores La Arenera y La Repetidora, que comunica a Pensilvania con algunas de sus veredas y corregimientos más importantes.

Cierre total en la vía Pensilvania - Arboleda - Pueblo Nuevo entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. Foto de referencia - Foto: Cortesía Alcaldía de Supía

Estas obras de mejoramiento vial para que no se deteriore aún más dicho corredor, contemplan cierres por espacio de una hora los días jueves 16 y viernes 17 de marzo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., mientras que el sábado 18 las restricciones hasta por 60 minutos se tendrán de 7:00 a.m a 12:00 m.

En varios puntos de Caldas se registraron lluvias intensas y prolongadas durante todo este fin de semana, las cuales dejaron afectaciones para la comunidad de la vereda Morro Azul, perteneciente al municipio de Chinchiná.

De acuerdo con Félix Ricardo Giraldo Delgado, quien es el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, el acueducto veredal de esa zona sufrió serias averías al igual que una buena parte de la red vial en el área rural de esta población cafetera.

Indicó además que en la ruta hacia el norte caldense se presentaron varios deslizamientos en el sector La Unión, entre los municipios de Aranzazu y Salamina, donde fue necesaria la rápida intervención de los combos de maquinaria amarilla para restablecer el tráfico vehicular.

Una persona perdió la vida al ser impactada por un rayo al oriente de Caldas - Foto: Cortesía Secretaría del Medio Ambiente de Caldas

“Estamos entrando a la temporada de lluvias del primer semestre de este año, la cual se extenderá durante los meses de marzo, abril y mayo. De hecho esta misma semana se espera que continúen las lluvias intensas en Caldas”, señaló.

El oriente del departamento es una de las zonas más castigadas por la ola invernal, por lo cual son constantes las intervenciones de las cuadrillas de trabajadores de la Gobernación de Caldas en sus carreteras.

A los conductores que transitan entre los municipios de Pensilvania, Samaná y Marulanda se les recomienda extremar las medidas de precaución, circular a velocidades bajas y únicamente durante el día en la medida de lo posible; igualmente revisar el botiquín, los sistemas de luces y los frenos.

Los últimos reportes entregados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, (IDEAM), tienen en alerta roja por probabilidad de deslizamientos a los municipios de Manizales, Neira, Pácora y Victoría.

En nivel de riesgo naranja se encuentran Manzanares, Marquetalia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Salamina y Samaná; mientras que la alerta amarilla es para las poblaciones de Aguadas, Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Marmato, Marulanda, Supía y Villamaría.

Pero estos aguaceros frecuentes generan además la probabilidad media de crecientes súbitas en varios puntos de Caldas, como sucede en las cuencas de los ríos Risaralda, Chinchiná, Frío, La Miel y otros que desembocan directamente en el Cauca.

El oriente del departamento es una de las zonas más castigadas por la ola invernal - Foto: Cortesía Secretaría del Medio Ambiente de Caldas

Esta situación pone en alerta a los organismos de socorro en municipios como Marquetalia, Samaná, Pensilvania, Norcasia, Manizales, Villamaría, Anserma, Riosucio, Viterbo, Belalcázar, Supía y Marmato.

Aunque la posibilidad de crecientes súbitas sea baja, hay otras poblaciones caldenses en las cuales se hace un monitoreo constante a los afluentes hídricos. Tal es el caso de las cuencas de los ríos Tapias, Chinchiná, Guarinó, Gualí y todos aquellos que desembocan directamente en el Magdalena y La Miel.

Para evitar cualquier emergencia se presta especial atención a las zonas ribereñas en los municipios de Pensilvania, Samaná, Manzanares, La Dorada, Manizales, Villamaría, La Merced, Filadelfia, Aranzazu, Neira y Salamina.