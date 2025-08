Papá de niña asesinada por su mamá en Manizales narró extraño comportamiento que tenía Silvana Torres

“Yo, con tal de estar con mi hija, iba siempre a verla, y cada vez que viajaba a San Sebastián, ella, si no estábamos juntos, me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba y que la iban a recoger; trataba de incomodarme siempre. Me decía que solo era suyo, pero también me decía que no me amaba y no sentía nada por mí. Ella sabía que lo único que me mataría en vida era mi hija y lo hizo", recordó López en La Patria.