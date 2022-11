Polémica en Manizales por los convenios anunciados entre la Alcaldía y Liberland, un país al que ninguna nación del mundo reconoce

Una nueva polémica surge en Manizales por cuenta de las actuaciones del alcalde, Carlos Mario Marín Correa, quien anunció un convenio para que cerca de 5.000 habitantes de la ciudad estudien inglés de manera gratuita; aunque no por esta iniciativa como tal que beneficiaría a muchas personas para aprender una lengua extranjera, sino porque fue suscrito con Liberland.

Empecemos por explicar que Liberland es un espacio de 7 kilómetros cuadrados de extensión que está localizado en la frontera entre Croacia y Serbia, el cual se creó por los desencuentros entre estas dos naciones tras la desintegración de la antigua Yugoslavia en la década de los 90, ya que ninguna de las dos pujó por adueñarse de este territorio.

Ante esa situación, el político, publicista y activista de origen checo, Vit Jêdlitcka, decidió fundar su propio país al que llamó Liberland, el 13 de abril de 2015; el cual no cuenta con el reconocimiento de ningún organismo o nación en el mundo, ni tampoco obviamente de Colombia.

El caso es que ante la polémica, la Alcaldía de Manizales borró el video de la presentación del convenio en el que el alcalde de la capital caldense aparecía con Randy Thompson, quien es un ciudadano de Liberland que habita en Colombia, el cual animó a la comunidad para aprovechar esta iniciativa de formación con 8 horas de clases a la semana para obtener la certificación del Liberland Learning Institute.

“Estoy con Randy Thompson, quien es ciudadano de Liberland, una ciudad estado que queda en el Danubio con la que iniciamos un gran convenio para Manizales. Abriremos 5.000 cupos a través de una plataforma virtual para que sigamos siendo una ciudad competitiva” indicó Marín Correa.

Las reacciones en la ciudadanía no se han hecho esperar por la naturaleza del territorio con el que se firma el convenio; ya que se parece más a una utopía y un sueño de niñez que fue fundado por Vit Jêdlitcka, su novia y un amigo de la infancia al clavar una bandera en esta tierra de nadie, a la que no se puede acceder porque las autoridades de Serbia, Croacia ni la vecina Hungría lo permiten; por lo que lógicamente no hay casas en su interior, personas ni nada que se parezca.

Son muchos los ciudadanos que se preguntan si esto es una broma y cuestionan acerca de las posibles consecuencias que se derivarían de este asunto, debido a que el alcalde Marín anunció en el video lo siguiente: “El Gobierno de Manizales y su pueblo, representado por el alcalde Carlos Mario Marín, acordamos establecer relaciones diplomáticas mutuas y de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de Viena. Creamos capacidad para realizar futuros planes de trabajo en equipo”.

Uno de los concejales de Manizales que más ha cuestionado las actuaciones del alcalde Maín, es Christian Pérez Holguín, quien a través de sus redes sociales indicó: “Eliminaron del Facebook de la Alcaldía el célebre video del inicio de relaciones diplomáticas entre Manizales y Liberland. Lo que no es posible borrar es el ridículo nacional al que @carlosmmarinc somete a la ciudad cada vez que le da por hablar. Faltan 418 días para que se vaya”.

Casi 24 horas después de la publicación del acuerdo, la Alcaldía de Manizales emitió un comunicado en el que explica que el objetivo a través de la Secretaría de las TIC es el de fortalecer el conocimiento de los ciudadanos en el idioma inglés; y por eso brinda estos 5.000 cupos gratuitos de formación.

También se indica que el proceso no representa relaciones políticas entre la capital caldense y Liberland, y que tampoco se pretende reconocer ningún estatus de país; a la vez que se aclara que no hay recursos públicos de Manizales involucrados en este convenio y que esto mismo ya lo habían hecho en la Gobernación de Risaralda, al igual que las alcaldías de Pereira y Santa Rosa de Cabal en ese departamento.