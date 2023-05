Abuelo de 100 años se casó con su novia de 67 en Antioquia; esta es la romántica historia

Efraín García Vélez volvió al altar a sus cien años, luego de pasar 408 meses viudo. El amor lo reencontró con Carmen Gómez, 33 años menor que él, en las calles de Sopetrán, un municipio del occidente del departamento de Antioquia. La historia de los dos enamorados se volvió viral en las redes sociales en los últimos días.

Todo comenzó en el año 2010 cuando el adulto mayor se cansó de estar solo, según el diario El Santafereño. En medio de la búsqueda de compañía, halló a una señora “cincuentona” que trabajaba en un restaurante del pueblo. A él le pareció atractiva, hizo maniobras para llamar su atención y alcanzó el anhelado objetivo.

Cuando la vio pasar por una cantina, la invitó a tomar una cerveza y ella aceptó. Entre constantes conversaciones y serenatas a las afueras de su casa, le robó el corazón. Luego se fueron a vivir juntos y, tras trece años de compañía, dieron el paso para que el cura del municipio le diera la bendición a la unión marital.

La cita fue el sábado, 20 de mayo, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Asunción. El templo fue decorado con un largo tapete rojo, flores y hubo música en vivo. Aunque la eucaristía era a las 9:00 de la mañana, la prometida tardó más de una hora y los invitados pensaron que se había arrepentido de la decisión.

La pareja vive en el municipio de Sopetrán, Antioquia. - Foto: Cortesía: El Santafereño.

“Pareciera que este matrimonio se estuviera demorando tanto como los años que ha existido don Efraín en estas tierras”, comentó Juan Ospina, el director de la emisora local, en El Santafereño. Hubo paz cuando entró con un vestido blanco y agarraba un ramo de flores. Su llegada fue anunciada con aplausos.

El párroco les preguntó que si estaban siendo presionados y respondieron que no. La historia se selló con un beso. Cuando les dieron la bendición, recorrieron las calles del parque principal donde los esperaban familiares y amigos. Luego llegó un almuerzo en la casa que mezclaron con vino y torta, detalló el medio regional.

Los adultos llevan trece años juntos. - Foto: Cortesía: El Santafereño.

La mujer aseguró que quiere terminar su vida junto a él, pese a la distancia en la edad: “Yo no soy capaz de dejarlo. Estoy muy apegada. Por nada del mundo dejaría que se lo llevaran para un asilo, para eso estoy yo, para amarlo y cuidarlo”. Ese mismo sueño tienen los allegados que atestiguaron la muestra de amor.

Abuela de 77 años cumplió su sueño de casarse aunque tuvo que hacerlo con ella misma

Una anciana de 77 años es la sensación en Estados Unidos luego de que demostró que nunca es tarde para cumplir los sueños. Dorothy “Dottie” Fideli se casó con ella misma el pasado 13 de mayo en una inusual boda celebrada en su hogar de retiro.

Para muchas personas, el día del matrimonio es uno de los más importantes y especiales de la vida, ya que corresponde al momento en que dos vidas se unen para siempre. Pero la señora Dorothy decidió que no se iría de este mundo sin protagonizar su boda de ensueño.

Dorothy Fideli - Foto: Facebook: Noticias RTZ

“Esto es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz”, dijo la adulta mayor en diálogo con WLWT.

Dottie es madre de 3 hijos y no pudo vivir un matrimonio soñado, a pesar de que cargó con ese remordimiento durante décadas; un día vio en los medios de comunicación que una mujer se casó con ella misma, razón por la que pensó que sería una buena idea aplicarlo a su vida.

Otro de los motivos para llevar a cabo su boda tiene que ver con la intención de regalarles un momento de distracción a sus compañeros de retiro, puesto que en ocasiones la monotonía hace que otros ancianos no estén bien emocionalmente.

De inmediato empezó a organizar los detalles para llevar a cabo su boda, esta se llevó a cabo la semana pasada en la casa de retiro O’Bannon Terrace en Goshen, Ohio. La boda fue oficiada por el propio administrador del hogar de retiro, Rob Geiger.

Dorothy Fideli - Foto: Facebook: Noticias RTZ

Una de las hijas de Dottie apoyó su idea, así que ayudó a conseguirle su atuendo de novia, además, realizó la logística para que todo saliera como estaba planeado. La novia lució un vestido blanco con mangas largas transparentes y detalles florales.

La sala comunitaria fue el lugar elegido para la boda, todos sus compañeros la acompañaron en ese trascendental día; afortunadamente, todo salió como se estipuló y la abuela pudo casarse consigo misma. Dottie espera continuar viviendo de un retiro tranquilo con el acompañamiento de sus hijos y nietos.