Álvaro Uribe le insiste al presidente Petro que visite el Túnel del Toyo, ¿a qué se debe la invitación?

Los cuestionamientos de Uribe al presidente Petro: "¿Por qué él no tiene un diálogo aquí con el gobernador?, ¿por qué no visita esta obra?, ¿por qué no visita, con el doctor Federico Gutiérrez y con el gerente de Empresas Públicas, Hidroituango?". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/M9SNawuW17