Asesinaron a reconocido empresario e hijo de un concejal en Caucasia, Antioquia; esto se sabe

Dominan Antioquia

El coronel Carlos Martínez, comandante de la institución en Antioquia, reveló que estas ciudadanas tenían la misión de ajusticiar a los habitantes que no se sometieran a las políticas del Clan del Golfo, ya fuera con extorsiones o extensas horas de trabajo en el campo.

“Limitaban la condición de mujer. A algunas mujeres les decían: ‘Esa no es la ropa adecuada, ese no es el color del pelo, ese no es color de las uñas’. Se sentían autoridades en los municipios”, detalló el alto mando de la Policía Nacional.