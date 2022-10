Atención: el metro reportó retrasos en su operación debido a la evacuación de un tren

Nuevamente el sistema Metro de Medellín anunció retrasos en la operación. Esto debido a la evacuación de un tren en la estación San Antonio. Las redes sociales se llenaron de cientos de usuarios que reportaron los retrasos para llegar a sus lugares de trabajo y estudio.

📢(06:04) Por la evacuación de un tren en la estación San Antonio se están presentando algunos retrasos en el servicio. Estamos disponiendo trenes de refuerzo 🚈🚈🚈 y trabajando en la regulación de las frecuencias. Agradecemos su comprensión. — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) October 5, 2022

Todas nuestras líneas están prestando servicio comercial y estamos trabajando en la regulación de las frecuencias de la línea A. — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) October 5, 2022

Esta es la segunda vez en la semana que sucede lo mismo. Sin embargo, no siempre es por fallas del sistema. La última vez fue porque algunos usuarios bajaron la palanca de emergencia y tuvieron que evacuar el tren.

Sin embargo, en el momento desde el sistema Metro, informaron que ya se normalizó la situación en todas las líneas del transporte.

📢(07:45) En este momento las frecuencias de la línea A 🚈🚈🚈-🚈🚈🚈 se encuentran controladas y reguladas. Agradecemos la comprensión de todos los usuarios. — Metro de Medellín 💚 #TuHistoriaNosMueve (@metrodemedellin) October 5, 2022

Tren del río

En la tarde del lunes 26 de septiembre, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que la ciudad sí tiene los recursos para la cofinanciación del Tren del Río o tren de cercanías, como complemento al Metro, Metroplús y los otros cinco metrocables que tendrá Medellín.

El alcalde explicó que la única exigencia que se ha hecho sobre esta iniciativa, que fue priorizada por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, es que la ejecute el Metro de Medellín, dada su experiencia en el tema y en la construcción de metrocables y tranvías.

“Hemos hecho una solicitud particular que nos parece de la mayor responsabilidad y es que sea ejecutado por el Metro de Medellín, porque el Metro va a operar ese proyecto y hace sentido que lo ejecute. Esa ha sido la única exigencia que hemos hecho de forma particular, porque, en términos prácticos, la ciudad va a ser no sólo la más beneficiada, sino que va a poner más recursos”, precisó el mandatario distrital.

El aporte de la región es del 70 %, sumando los recursos que entregarán la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Metro de Medellín.

Y es que cuando el ministro de Transporte estuvo en Medellín, hace dos semanas, solo faltaba la decisión de la Alcaldía en el que dejaba comprometido su aporte (cercano a los 400.000 millones de pesos), debido a que la Gobernación y el Área Metropolitana ya habían entregado sus aportes.

Este importante megaobra para la movilidad del Valle de Aburrá se construirá en un terreno de 12,8 kilómetros y tendrá siete estaciones con integración al metro de Medellín y sus diferentes medios de transporte que lo componen, como metrocables, metroplús y buses integrados.

Este proyecto incluye un cable aéreo turístico entre el cerro Nutibara y Parques del Río y, si no hay retrasos en el cronograma, arrancarán las obras el próximo año y empezaría a funcionar las primeras etapas para el año 2026 - 2027 y en su totalidad para el año 2030.

Con este nuevo sistema de transporte se espera que mejore un poco la movilidad de Medellín y los municipios que componen el Valle de Aburrá, debido a que con el sistema metro actual se ha quedado corta la ciudad para atender la demanda de cientos de ciudadanos que se movilizan. Específicamente, las vías más colapsadas en hora pico se encuentran la avenida regional, Las Vegas, avenida el Poblado y la Autopista Norte.