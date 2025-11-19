Suscribirse

Antioquia

Atentado con explosivos en la vía Medellín-Costa Atlántica destruye la carretera en Yarumal

Invías reportó cierre total en la vía Los Llanos – Tarazá, tras la detonación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de noviembre de 2025, 8:43 p. m.
Así quedó el sector Ventanitas tras la explosión.
Sobre la 1:35 de la tarde de este miércoles 19 de noviembre, se reportó un atentado con explosivos en la vía que comunica a la ciudad de Medellín con la Costa Atlántica.

La detonación ocurrió en la vía Los Llanos – Tarazá, a la altura del kilómetro 42+150, sector Ventanitas, en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia.

“La explosión ocasionó daños severos a la infraestructura vial, generando el levantamiento total de la calzada y dando lugar al cierre total de la vía”, informó la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

Personal de Instituto Nacional de Vías (Invías), se desplazó hasta el lugar de la emergencia para realizar la verificación técnica correspondiente y recuperar en el menor tiempo posible la carretera que quedó destruida tras la detonación.

Así mismo, el hecho fue informado de manera inmediata al Ejército Nacional, quien adelanta las acciones pertinentes en el área para restablecer la calma en la zona y descarta más explosivos en la vía.

“Por el momento, no se cuenta con información precisa sobre el grupo armado responsable del atentado. En esta jurisdicción tienen presencia estructuras de las disidencias de las Farc (frentes 36 y 18), así como integrantes del ELN y del Clan del Golfo”, se lee en el comunicado emitido por el mayor Yuber Alexander Córdoba Chaverra, Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia (e).

Las autoridades recomiendan a los transportadores y usuarios en general que se movilizan por esta vía tener en cuenta la siguiente ruta alterna: Caucasia – Zaragoza – Remedios.

El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, se pronunció a través de su cuenta personal de X y rechazó este nuevo atentado que mantiene en zozobra a la comunidad antioqueña.

“Nuevo ataque terrorista contra las carreteras en Antioquia, sector ‘ventanitas’ (Yarumal). El ataque explosivo que afectó las dos calzadas. Imágenes que parecen de hace 20 años, pero acaban de suceder bajo este gobierno”, dijo Cadavid.

