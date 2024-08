Barrio de Antioquia está “secuestrado” por organización criminal: 450 personas viven horas de angustia

El alcalde Néstor Camilo Serna Hernández reconoció que en el barrio Nariño no hace presencia el Estado y el orden es impuesto por los delincuentes, al límite de restringir la movilidad y controlar las vidas de 450 habitantes.

“La gente no tiene derecho a movilizarse después de las 5:00 de la tarde, no hay libertad de locomoción, la gente no está tranquila, la gente está encerrada por miedo a estas disputas, eso es secuestro”, manifestó el mandatario local.