Suscribirse

Bello - Antioquia

Como pirañas, video registra a ocho ladrones mientras amenazan a jóvenes y roban una moto de alto cilindraje en Bello

Las autoridades buscan el vehículo, de placas PJZ 37D.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 11:08 a. m.
Ocho ladrones robaron una lujosa moto a dos jóvenes en Bello.
Ocho ladrones robaron una lujosa moto a dos jóvenes en Bello. | Foto: Denuncias Antioquia

Una cámara de seguridad captó el indignante atraco que sufrieron dos jóvenes el lunes a las 10:49 p. m. en el municipio de Bello.

Las imágenes dejan ver cómo ocho ladrones, a bordo de cuatro motos, los cercan en la calle 46 con carrera 48, los intimidan con armas, los amenazan y les hurtan sus pertenencias.

Sin embargo, el principal botín de los ladrones era una moto Yamaha MT 09, de placas PJZ 37D. Las víctimas fueron despojadas de sus teléfonos móviles, de sus bolsos y hasta de los cascos.

El asalto comenzó a las 10:50 p. m., un minuto más tarde los ocho ladrones huyeron en cinco motos, incluida la robada, todas de alto cilindraje.

Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional reportó cerca de 16.300 robos de motocicletas en el país, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional reportó cerca de 16.300 robos de motocicletas en el país, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. | Foto: Ituran

Las autoridades en Bello realizarán este miércoles, 17 de septiembre, un consejo de seguridad para evaluar estos y otros hechos que afectan la seguridad.

La Yamaha MT 09 es una moto de alto cilindraje que puede alcanzar un costo de 60 millones de pesos.

¿Cuáles fueron las motos más robadas en 2024?

El presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), Carlos Andrés Pineda Osorio, expresó en marzo su preocupación por los cerca de 49.000 vehículos (38.000 motos y 11.000 carros) hurtados en Colombia en 2024.

Por su parte, la firma Rey Moreno Seguros también dio a conocer las cinco motos más robadas en 2024 en Colombia y publicó el listado en redes sociales.

Estas son las motos más robadas según Rey Moreno:

Bajaj Pulsar NS 160 y NS 200: según la firma, sus repuestos tienen una alta demanda, lo que en el mercado negro de autopartes significa mucho dinero.

Yamaha FZ 150: es una moto muy vendida en Colombia, por lo que los delincuentes le apuntan con mucha frecuencia. Se destaca por su confiabilidad y eficiencia, razones que despiertan el interés.

KTM Duke 200: es una moto deportiva con buen desempeño que ha tenido alta popularidad en el país; esto mismo ha impulsado a las organizaciones criminales a tenerla en su lista para poder conseguir repuestos.

AKT NKT 125: según la firma, es muy fácil de desarmar y de comercializar en el mercado negro, lo cual la convierte en una de las preferidas por la delincuencia.

Suzuki GN 125: es una de las motos más populares por los conductores que prestan servicios de domicilios, lo que la hace bastante llamativa para los delincuentes.

Contexto: ¿Qué hacer cuando se enciende la luz EPC en el tablero? Hay que actuar de inmediato

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hernán Torres sentencia sin pudor a las directivas de Millonarios: lanzó recado en vivo

2. Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

3. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 17 de septiembre; predicciones para los 12 signos

4. Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

5. Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bello AntioquiaRobo de motos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.