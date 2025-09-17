Una cámara de seguridad captó el indignante atraco que sufrieron dos jóvenes el lunes a las 10:49 p. m. en el municipio de Bello.

Las imágenes dejan ver cómo ocho ladrones, a bordo de cuatro motos, los cercan en la calle 46 con carrera 48, los intimidan con armas, los amenazan y les hurtan sus pertenencias.

Sin embargo, el principal botín de los ladrones era una moto Yamaha MT 09, de placas PJZ 37D. Las víctimas fueron despojadas de sus teléfonos móviles, de sus bolsos y hasta de los cascos.

El asalto comenzó a las 10:50 p. m., un minuto más tarde los ocho ladrones huyeron en cinco motos, incluida la robada, todas de alto cilindraje.

Durante el primer semestre de 2025, la Policía Nacional reportó cerca de 16.300 robos de motocicletas en el país, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. | Foto: Ituran

Las autoridades en Bello realizarán este miércoles, 17 de septiembre, un consejo de seguridad para evaluar estos y otros hechos que afectan la seguridad.

La Yamaha MT 09 es una moto de alto cilindraje que puede alcanzar un costo de 60 millones de pesos.

¿Cuáles fueron las motos más robadas en 2024?

El presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), Carlos Andrés Pineda Osorio, expresó en marzo su preocupación por los cerca de 49.000 vehículos (38.000 motos y 11.000 carros) hurtados en Colombia en 2024.

Por su parte, la firma Rey Moreno Seguros también dio a conocer las cinco motos más robadas en 2024 en Colombia y publicó el listado en redes sociales.

Estas son las motos más robadas según Rey Moreno:

Bajaj Pulsar NS 160 y NS 200: según la firma, sus repuestos tienen una alta demanda, lo que en el mercado negro de autopartes significa mucho dinero.

Yamaha FZ 150: es una moto muy vendida en Colombia, por lo que los delincuentes le apuntan con mucha frecuencia. Se destaca por su confiabilidad y eficiencia, razones que despiertan el interés.

KTM Duke 200: es una moto deportiva con buen desempeño que ha tenido alta popularidad en el país; esto mismo ha impulsado a las organizaciones criminales a tenerla en su lista para poder conseguir repuestos.

AKT NKT 125: según la firma, es muy fácil de desarmar y de comercializar en el mercado negro, lo cual la convierte en una de las preferidas por la delincuencia.