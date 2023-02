Comunidad de Jericó, Antioquia, protesta contra el presidente Petro, ¿qué piden?

Organizaciones sociales, pobladores y habitantes del municipio de Jericó en el departamento de Antioquia, realizan una protesta pacífica en la mañana de este sábado 11 de febrero, donde mantienen paralizada la ciudad.

La manifestación llamada ‘Carnaval por el Respeto y el Trato Digno en esta región’ cuenta con la asistencia de artistas, músicos, amas de casa, estudiantes, trabajadores y profesionales de distintas áreas que se ponen cita para firmar un documento que recogerá más de 1.000 firmas, con el fin de solicitarle al presidente Gustavo Petro las pruebas científicas o investigaciones metodológicas con las que sustentó la decisión durante su visita a Jericó.

Grupos de jóvenes apoyan la protesta pacífica. - Foto: Jaime Andrés Henao

De acuerdo con los voceros de esta iniciativa, piden respuesta del Gobierno nacional, ante este hecho que afectaría la estabilidad económica de la región y de cientos de familias que dependen de la actividad minera.

“Cuando el presidente vino a Jericó, con él llegaron por lo menos 15 chivas y distintos carros que transportaban a personas de otras regiones de Colombia y que no conocen de la realidad de nuestro municipio ni del proyecto minero. No viven acá y fueron a ellos a quienes se les permitió entrar al evento, mientras que, a los jericoanos, que desde hace décadas vivimos acá, se nos impidió el ingreso. No fue un acto en el que participaron todos los actores, por lo contrario, arropados en supuestos ideales sociales, engañaron a buena parte de la opinión con supuestos estudios que no han sido socializados”, señaló Jhon Jairo Henao de Jericoanos con Visión.

La concentración es en todo el municipio. - Foto: Jaime Andrés Henao

De otro lado, cabe precisar que la iniciativa podría extenderse a todo el departamento, dada la difícil situación que podría derivar en una calamidad económica y social que afecta directamente a por lo menos 4.000 familias de este municipio antioqueño.

“Estamos pensando en salir de nuestro municipio y extender nuestro Carnaval por el Respeto y Trato Digno por las carreteras que conectan al departamento con la capital del país hasta llegar a la Plaza de Bolívar para instalar un campamento pacífico y poder ser escuchados. Este gobierno nos ha enseñado a defender de manera pacífica, las causas justas y en este caso, la razón está de nuestro lado”, afirmó Carolina Cardona, líder social y representante del Club de Gimnasia de Jericó.

El comercio del municipio también alza su voz. - Foto: Jaime Andrés Henao

Es de precisar que el anuncio del Gobierno nacional conllevó a que varios actores de la sociedad jericoana instalan una Asamblea permanente para definir las acciones legales que se pueden tomar en torno a una decisión que se considera arbitraria por buena parte de la comunidad, que se han asociado en más de 50 organizaciones.

Esto es con el objetivo de instalar una mesa de concertación y diálogo en la que se socialice el estudio científico con el que han sustentado las decisiones del Ministerio de Ambiente que, como ellos mencionan, afecta a toda la población.

Las comunidades exigen garantías. - Foto: Jaime Andrés Henao

Finalmente, cabe destacar que a esta primera jornada del ‘Carnaval por el Respeto y Trato Digno’ en Jericó fueron invitados todos los sectores productivos de la región, “la bandera del movimiento que se gesta en Jericó se basa en un lugar donde todos cabemos, respetando las diferencias, las ideas, el debate y la argumentación sin violencia”, destacó la vocería de la manifestación.