Corte masivo de agua en Medellín: estos son los 48 barrios que estarán afectados

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anticipó un nuevo corte masivo de agua potable que afectará a 48 sectores de la capital de Antioquia. La medida está justificada con la reposición de un tramo del sistema del acueducto en la zona nororiental.

“Con estas obras se reforzará la confiabilidad del sistema y se disminuirán los impactos por posibles interrupciones no programadas”, reportó la compañía de servicios públicos que ahora es liderada por Federico Gutiérrez y el ingeniero John Maya.

Entre tantas cosas, se recomendó almacenar agua de manera previa al corte para mitigar las afectaciones, aunque EPM tomó la decisión de suministrar manualmente el líquido por medio de carrotanques con rutas diez rutas que ya están definidas.

Tal como ocurrió en 2023, las interrupciones serán sectorizadas, de la siguiente manera:

Entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 4:00 a.m. del miércoles 17 de enero:

Circuito Santo Domingo:

De calle 84A hasta calle 84C entre carrera 31A y carrera 31B.

De calle 84C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31AA.

De calle 86 hasta calle 86AB entre carrera 30 y carrera 31AA.

De calle 86AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 89 hasta calle 89A entre carrera 31 y carrera 34.

De calle 89A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31B y carrera 34.

De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 31B y carrera 32.

De calle 93A hasta calle 100B entre carrera 30 y carrera 37.

De calle 100B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

De calle 102 hasta calle 107B entre carrera 28 y carrera 37A.

De calle 107B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A.

De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28E y carrera 30.

Incluye 15.349 usuarios de los barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

Entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 6:00 a.m. del miércoles 17 de enero:

Circuito Berlín:

De calle 87 hasta calle 89 entre carrera 46A y carrera 50A.

De calle 89 hasta calle 98 entre carrera 45A y carrera 50.

De calle 97A hasta calle 99 entre carrera 49 y carrera 50A.

Incluye 10.001 usuarios de los barrios: San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas.

Entre las 10:00 a.m. del martes 16 de enero y las 6:00 a.m. del miércoles 17 de enero:

Circuito Moscú

De calle 78 hasta calle 81 entre carrera 39 y carrera 41.

De calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41A.

De calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36A y carrera 44A.

De calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42C.

De calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42D.

De calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42E.

Incluye 22.946 usuarios de los barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 1, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Villa Del Socorro. Además del barrio Santa Rita del municipio de Bello.

Entre las 11:00 a.m. del martes 16 de enero y las 11:00 a.m. del miércoles 17 de enero:

Circuito Campo Valdés

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Incluye 12.332 usuarios de los barrios: Campo Valdes No. 1, Campo Valdes No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Atención a la comunidad

EPM organizó un operativo especial con carrotanques para suministrar agua potable a la comunidad en las siguientes rutas:

Circuito Berlín

Ruta 1:

De calle 86 a calle 95 entre carrera 45 a carrera 50.

Ruta 2:

De calle 96 a calle 98 entre carrera 45 A y carrera 50 A.

Circuito Campo Valdés

Ruta 3:

De calle 71 a calle 77 entre carrera 45 a carrera 48 A.

De calle 78 a calle 80 entre carrera 42 a carrera 49.

Ruta 4:

De calle 81 a calle 85 entre carrera 42 a carrera 49.

De calle 86 a calle 89 entre carrera 44 a carrera 49.

Circuito Moscú

Ruta 5:

De calle 77 a calle 89 entre carrera 39 a carrera 41 A.

Ruta 6:

De calle 89 A y calle 100 entre carrera 36 a carrera 44.

Ruta 7:

De calle 101 a calle 120 entre carrera 37 a carrera 43 EE.

Circuito Santo Domingo

Ruta 8:

De calle 84 A y 95 entre carrera 31 B a carrera 34.

De calle 95 A y 103 entre carrera 30 a carrera 37.

Ruta 9:

De calle 105 a calle 121 entre carrera 28 a carrera 36 C.

Ruta 10: