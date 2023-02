Crisis social en El Bagre, Antioquia: no se distribuirá gas y médicos se niegan a volver a los centros de salud

La zona rural del municipio de El Bagre, en Antioquia, nuevamente está enfrentando una ola de incertidumbre por cuenta de la presencia de actores armados ilegales. Se advierte sobre desabastecimiento de productos y médicos no quieren ir a los centros de salud temiendo por su seguridad.

Esta crisis se desató debido a la confrontación que tienen las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por el control territorial en los corregimientos de Puerto Claver y Puerto López, según lo han reportado varios líderes de la comunidad.

Todo empezó cuando supuestos miembros de las AGC estaban departiendo en un establecimiento comercial y fueron atacados por los guerrilleros en las inmediaciones de la sede educativa, así lo contó la Gobernación de Antioquia en entrevista con SEMANA.

Estos últimos retuvieron a uno de los integrantes del bando contrario, lo sentaron en un pupitre del colegio y le quitaron la vida de manera violenta. En consecuencia, más de mil menores de edad no volvieron a cruzar la puerta de la institución esta semana por temor a las balas.

El Bagre, Antioquia. - Foto: Personería de El Bagre.

Se autorizó trabajo desde casa y la Fuerza Pública se comprometió a suministrar garantías de seguridad para blindarlos del conflicto. Pero el terror sigue siendo el protagonista entre la población, mientras las dos organizaciones están subidas en la ‘paz total’ del Gobierno.

Todo se podría salir de control en las próximas horas en las veredas de los dos corregimientos porque ,además, la compañía que distribuye el servicio de gas les advirtió a las autoridades que no seguirán viajando hasta esos territorios por la presencia de grupos ilegales.

La empresa se quejó de las constantes extorsiones y amenazas que reciben por operar en ese sector del Bajo Cauca antioqueño. Entonces, sospechan que la integridad física de sus colaboradores se podría ver afectada por cuenta de las acciones delincuenciales.

De ahí que se espera escasez de este producto en las próximas horas. De acuerdo con los cálculos iniciales, se podrían ver afectadas más de 20 mil personas que utilizan este servicio. Aunque el dolor de cabeza podría llegar a ser más intenso con los días.

Río Nechí, jurisdicción del municipio de El Bagre, Antioquia. - Foto: Juan Diego Mercado.

Tres estudiantes de medicina que están haciendo su año rural en ambos corregimientos, interpusieron una tutela para ser removidos del servicio porque no están tranquilos por los combates de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, dijo la Personería.

Pero, no se ha conocido una decisión de fondo en el proceso y los universitarios no han abandonado el territorio. “Estamos validando la situación con los galenos y la Fuerza Pública. Uno presentó tutela, pero no ha salido el fallo”, manifestó el Ministerio Público.

Además de estos dos actores, en la zona se tiene identificada la injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los del Bajo, un grupo delincuencial de alcance local. Todos trafican estupefacientes y protagonizan aterradores delitos, según la Fiscalía General.

A raíz de esta situación, la Federación Médica de Colombia y el Colegio Médico de Antioquia emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública donde se claman garantías de seguridad para el personal que ofrece los servicios de salud en El Bagre.

Ejército Nacional desmonta mensajes del Clan del Golfo en Antioquia. - Foto: Cortesía: Ejército Nacional.

“Nuestra gran preocupación y nuestro llamado a la Fuerza Pública y a las autoridades de nacionales para que sea garantizada la seguridad de los diferentes profesionales de la salud, que prestan sus servicios en la comunidad del municipio de El Bagre (Antioquia)”.

Luego se advirtió que los enfrentamientos entre agentes armados ilegales afectan su seguridad, provocando angustia y llevando al riesgo de que tengan que abandonar sus puestos de trabajo, tan importantes y necesarios para los habitantes de la región.

También recordaron que los profesionales de la salud no deben ser objetivo militar de ningún grupo, “sea cual fuere su naturaleza y nuestra misión es atender a todos los pacientes sin distingos, y fieles al cumplimiento de nuestros principios éticos”, concluyeron.