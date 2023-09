El Bronx de Medellín: las impactantes fotos de una de las ollas de drogas más grandes de Colombia

Los peligros frecuentes son los biológicos: hay varias enfermedades y bacterias que trata de mitigar la Secretaría de Salud. En el mismo renglón están las fuertes confrontaciones entre habitantes en condición de calle por la droga: “Se me atacan o matan por el bazuco, casi siempre, con armas cortopunzantes”, dijo el coronel Eder Sánchez Mejía.

Mientras que la Personería ha documentado a 40 extranjeros provenientes de Argentina (11 casos), Ecuador (9 casos), Estados Unidos (3 casos), Chole (3 casos), Brasil (2 casos), Costa Rica (1 caso), Canadá (un caso), Albania (1 caso), Noruega (1 caso), Bolivia (1 caso), Cuba (1 caso) y otras nacionalidades no identificadas en 9 casos.

Las quejas

Antes del 2018, este sector era un importante pasaje comercial que dejaba millones en ventas. No obstante, los ingresos se desplomaron con la expansión del bazuco. Se quebraron los arrendatarios y los propietarios de restaurantes, parqueaderos y tiendas.

También se esfumó la tranquilidad de los vecinos. Bajo reserva, detallaron que en el día no hay paz porque el sol despierta los malos olores, mientras que la noche no hay quién frene la algarabía de la gente: “Siempre hay escándalo, no dejan dormir, es un infierno tremendo”.