EPM descarta fuga de gas en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando. Esto fue lo que ocurrió

“EPM y su equipo técnico dan parte de tranquilidad a la comunidad, asegurando que, pese a que el olor de esta sustancia es fuerte, no reviste ningún peligro para las personas y no representan ningún tipo de contaminación para el medio ambiente. En ningún momento se presentó una fuga de gas”, indican.

Así están las operaciones en la megaobra de Hidroituango. Dos de las unidades de generación están operativas al 100%

EPM no estaba al frente de algo menor. Los seguros tenían dos rubros y estaban cubiertos por altas cantidades de dinero: daños materiales en la construcción por 2.556 millones de dólares y el lucro cesante —por la no entrada en la operación del proyecto— por 628 millones de dólares. Como el daño no fue en toda la obra, Mapfre no entregó toda la plata.