Estos serán los puntos de vacunación este sábado 28 de enero en Medellín

Se acerca la primera Jornada Nacional de Vacunación de 2023 en la capital antioqueña. Este 28 de enero estará dirigida a menores de cinco años, mayores de 50, mujeres entre nueve y 49 años, y todo mayor de tres años que quiera aplicarse uno de los 23 biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), incluido el del covid-19.

La ciudad tiene una cobertura promedio del 85 % en las otras 22 vacunas del esquema. Por ejemplo, para covid-19 es de 99 % en primeras dosis y 88 % en esquemas completos.

La Secretaría de Salud, en articulación con la red pública y privada de la ciudad, contará con cerca de 90 puestos para suministrar las dosis. Los horarios y direcciones de estos puntos están disponibles en: http://bitly.ws/wM2q.

Vacunación de covid-19 en Medellín. - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín.

Además, la ciudad cuenta con tres campañas adicionales: la de sarampión-rubéola, dirigida a niños entre tres y 13 años (67 % de cumplimiento); influenza estacionaria, para mayores de 50 años, menores de los seis meses a los seis años, población en riesgo de seis a 49 años, talento humano en salud y gestantes desde la semana 14 de embarazo (esta última población con una cobertura cercana al 100 %).

Por último, está la campaña de hepatitis B, orientada a completar los esquemas de 1.000 personas de alguno de estos grupos poblacionales: indígenas, hombres que tienen sexo con hombres, habitantes en situación de calle, trabajadores sexuales, mujeres transgénero y personas que se inyectan drogas.

Se cambiarán los refuerzos de la DPT (difteria, tosferina y tétano) por la pentavalente, que es más completa al incluir hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B. - Foto: Alcaldía de Medellín

“Son muy importantes las vacunas para nuestros hijos, ya que nos previenen de muchas enfermedades. Son 23 y previenen 27 enfermedades. No duden nunca llevar el niño por la prevención de enfermedades. Les hago una invitación para que acudan a los centros de salud y a las EPS donde están afiliados”, consideró Sandra Milena Barreto Espitia, beneficiaria del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Las personas que asistan deberán llevar su carné de vacunas y documento de identidad. En caso de pérdida del carné, la información se validará en el sistema

Algunos cambios

- Para reducir el peligro de desarrollar meningitis en los menores de 18 meses, se modificó el refuerzo DPT contra la difteria, tosferina y tétanos por la pentavalente, que añade la protección contra el haemophilus influenzae tipo B y la hepatitis B.

- La triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas, que normalmente se aplica a los cinco años, se adelantará para niños de 18 meses.

“El agua potable y la vacunación son las medidas más costo-efectivas para eliminar y erradicar enfermedades que han ocasionado muchísimas muertes en el mundo entero. Por eso, para este 28 de enero, tenemos una invitación especial para acercarnos a uno de los 90 puntos que ofrece la ciudad y actualizar el esquema de nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y nuestras embarazadas”, explicó la subsecretaria (e) de Salud Pública, Rita Almanza Payares.

En Bogotá pedirán carné de vacunación en colegios y jardines

Una de las grandes problemáticas de salud pública que dejó la pandemia de covid-19 fue el retraso en la vacunación contra otras enfermedades. Los más afectados fueron los niños y niñas, que requieren de múltiples vacunas en sus primeros años de vida para garantizar su salud.

De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los rezagos más importantes a nivel internacional tuvo que ver con la lucha contra el sarampión.

“En 2021, un total de casi 40 millones de niños no recibieron una dosis de la vacuna contra el sarampión: 25 millones de niños no recibieron su primera dosis y otros 14,7 millones no recibieron su segunda dosis”, indicó la OMS en noviembre del año pasado.