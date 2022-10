Exsecretario de Gobierno de Medellín Esteban Restrepo denunció censura en evento académico de Eafit

El exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín y hoy precandidato a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, afirmó que fue censurado de un evento académico, específicamente de ciencia y tecnología, quien iba a ser uno de los conferencistas en la Universidad Eafit. Acusó a los directivos de vetar su exposición, porque, al parecer, es cercano al alcalde Quintero y al presidente Gustavo Petro.

Restrepo fue invitado por el grupo estudiantil “Club de Inversiones y Negocios” de la institución de educación superior privada para que mostrara sus conocimientos en tecnología e innovación. La conversación estaba confirmada. Sin embargo, le comunicaron a través de correo electrónico que su presentación no se podría realizar por motivos de agenda y distribución de horario.

Con tristeza les cuento q directivas d EAFIT,pasando por encima d los estudiantes, acaban de censurar mi conferencia sobre cuarta revolución industrial y cambio climático. La segregación y el clasismo no es sólo para mi,ha sido usado históricamente contra millones de ciudadanos. pic.twitter.com/KgSWYEVBAt — Esteban Restrepo (@estebanrestre) October 12, 2022

El exsecretario le contó a SEMANA que la Universidad Eafit no puede ser un claustro donde solamente pueden entrar los que piensen igual, debido a que tiene que dar las garantías democráticas y no excluir a absolutamente nadie.

“La exclusión es violencia, la actual rectora trabajó por muchos años con el gobernador Aníbal Gaviria y el exalcalde Sergio Fajardo, yo he sido opositor a ellos por muchos años. Particularmente esta rectora escribió una columna hace poco en contra del alcalde Daniel Quintero y pues claramente yo soy el codirector nacional del Movimiento Independiente. Por un montón de cosas, yo no tengo dudas que las directivas hayan tomado la decisión por este tema. Esto es una injusticia, no solamente contra mí, sino con la democracia del país”, sostuvo Restrepo.

En el texto le ofrecieron disculpas por las alteraciones que le podría causar la cancelación y le anticiparon que en otra oportunidad se podría contar con la ponencia que preparó “¿A qué se parece el futuro?”, donde hablaría de la cuarta revolución industrial.

Esa publicación generó todo tipo de reacciones. La secretaria de Educación de la capital de Antioquia, Alexandra Agudelo Ruiz, afirmó que la universidad debe entenderse como un espacio de discusión, para el debate y deliberación. Pero la censura por posturas políticas o académicas es inaceptable”, comentó en su cuenta oficial de Twitter.

Ahora bien, ante el estruendo que generó la denuncia, la Universidad Eafit respondió que el evento fue organizado por estudiantes que están agrupados en ejercicios de liderazgo y autonomía. Es decir, las directivas no tomaron partido en la decisión de los integrantes del “Club de Inversiones y Negocios” de la institución de educación superior.

Esta organización de alumnos aclaró que la presentación de Esteban Restrepo estaba agendada para el congreso de inversión y negocios que se realizará el próximo 20 y 21 de octubre. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública aseguraron que las posiciones políticas del exsecretario de Gobierno no fueron la razón de la cancelación.

“Luego de conocer sus pronunciamientos en redes sociales y medios de comunicación, afirmamos que son falsos los señalamientos que hace, mencionando algún tipo de censura por parte de directivos de la universidad. Esta decisión la tomamos de manera autónoma como junta directiva, en nuestro ejercicio de liderazgo”, se lee en la comunicación.

Sin embargo, la rectora de la Universidad Eafit, Claudia Restrepo, que recordemos tuvo varios cargos en la alcaldía del actual Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no se ha pronunciado al respecto. Por lo tanto, el exsecretario espera que le puedan abrir las puertas en este claustro académico, sin importar que sea una institución privada.