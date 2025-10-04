Suscribirse

Giro en caso de niño de 7 años que fue atropellado por motociclista en Antioquia: conductor se entregó y verdad salió a la luz

El conductor huyó del lugar después del accidente, pero en las últimas horas se presentó ante las autoridades.

Redacción Nación
4 de octubre de 2025, 2:11 p. m.
Niño atropellado por motociclista en Guarne, Antioquia.
Niño atropellado por motociclista en Guarne, Antioquia.

Un nuevo giro se dio en las últimas horas en el caso del motociclista que atropelló a un niño de siete años y después huyó del lugar. Todo ocurrió en el municipio de Guarne, en Antioquia, y generó gran indignación.

En un video captado por las cámaras de seguridad del sector se observó el accidente. El conductor iba por la vía y en ese momento el pequeño, de manera imprudente y sin verificar, cruzó la calle, por lo que el motociclista no alcanzó a frenar y lo embistió.

De inmediato, la familia del niño corrió a socorrerlo, mientras que parecía que el otro involucrado se iba a quedar allí. Sin embargo, en cuestión de segundos volvió a arrancar y desapareció, pese a que un hombre intentó seguirlo para detenerlo.

El hecho generó gran indignación, especialmente por la forma en la que el conductor no se preocupó por el menor, por lo que la ciudadanía y las autoridades mostraron su inconformismo.

Contexto: Tragedia en la Vía al Mar por piques en moto: confirman tercera víctima mortal y todo quedó en video

La presión finalmente hizo efecto y, en las últimas horas, la persona que iba manejando el vehículo dio la cara y se presentó ante las autoridades. Es allí donde todo toma un drástico giro: se trata de un menor de 16 años.

Así lo confirmó la Alcaldía del municipio por medio de un comunicado en el que aclaró que el adolescente se acercó en compañía de sus familiares para dar la cara y responder por lo ocurrido.

“El conductor, un menor de 16 años, junto a su familia, se contactó con la familia del afectado e iniciaron un proceso de conciliación ante las autoridades”, señaló.

Asimismo, la administración remarcó que acompaña a ambas partes para que el proceso pueda avanzar de manera rápida y se pueda llegar a un acuerdo por lo sucedido.

Contexto: Grave accidente en la vía Bogotá - Girardot deja un muerto: así está el panorama en la zona

“Reiteramos el llamado a la prudencia en las vías”, agregó.

En su momento, Mauricio Grisales, alcalde de Guarne, se pronunció para informar que el menor de siete años había recibido atención médica y estaba fuera de peligro. Además, había confirmado que las placas ya habían sido identificadas.

No obstante, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que el niño presentó fractura en una de sus piernas, al tiempo que criticó la actitud del conductor por huir del sitio.

En las redes sociales el caso abrió un gran debate: muchos cuestionaron la velocidad a la que iba el motociclista en esa zona, mientras que otros lo defendieron asegurando que la imprudencia fue del menor y de sus padres, por la forma tan desprevenida en la que cruzó la calle.

