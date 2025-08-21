Grave accidente en la vía Bogotá - Girardot deja un muerto: así está el panorama en la zona

Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de jueves, 21 de agosto, en la vía Bogotá - Girardot.

En el kilómetro 106, en el sector de Chusacá, dos tractocamiones se estrellaron, dejando a una persona muerta. Por el momento se reportan problemas de movilidad en la zona.

Información preliminar señala que, la persona muerta, sería uno de los conductores, mientras que el otro fue trasladado a un centro hospitalario del municipio de Soacha.

#Novedades | Se presenta cierre de calzada en el km106, sector Chusacá, sentido Girardot–Bogotá, por el choque de dos tractocamiones que que ocasionó el volcamiento de los vehículos involucrados.



Unidades de la Concesión, la Policía de Tránsito y Bomberos de Soacha, atienden la…

De acuerdo con algunos testigos, ambos tractocamiones colisionaron, al parecer, por exceso de velocidad. Sin embargo, serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de este accidente.

Tras lo anterior, ambos automotores quedaron atravesados sobre la vía, lo que genera a esta hora un monumental trancón en la zona.

En el lugar hacen presencia organismos de socorro, así como la Policía de Tránsito.

“Se habilita un contraflujo por la calzada Bogotá - Girardot, en el km 106, para restablecer la movilidad en el sector Alto de Rosas, mientras avanza la atención al volcamiento de dos tractocamiones. Transita con precaución, las unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Bomberos Soacha adelantan las actividades correspondientes para habilitar la calzada afectada en el menor tiempo posible”, informaron desde la concesionaria Vía Sumapaz.