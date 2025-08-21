Suscribirse

Nación

Grave accidente en la vía Bogotá - Girardot deja un muerto: así está el panorama en la zona

El siniestro vial se registró en el kilómetro 106, en el sector de Chusacá.

Redacción Nación
21 de agosto de 2025, 1:20 p. m.
Accidente en la vía Bogotá - Girardot
El accidente en la vía Bogotá - Girardot. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @ViaSumapaz

Un grave accidente de tránsito se presentó esta mañana de jueves, 21 de agosto, en la vía Bogotá - Girardot.

En el kilómetro 106, en el sector de Chusacá, dos tractocamiones se estrellaron, dejando a una persona muerta. Por el momento se reportan problemas de movilidad en la zona.

Información preliminar señala que, la persona muerta, sería uno de los conductores, mientras que el otro fue trasladado a un centro hospitalario del municipio de Soacha.

De acuerdo con algunos testigos, ambos tractocamiones colisionaron, al parecer, por exceso de velocidad. Sin embargo, serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de este accidente.

Tras lo anterior, ambos automotores quedaron atravesados sobre la vía, lo que genera a esta hora un monumental trancón en la zona.

En el lugar hacen presencia organismos de socorro, así como la Policía de Tránsito.

Contexto: Mamá, hijo y sobrino mueren al chocar su moto contra una volqueta en Urabá

“Se habilita un contraflujo por la calzada Bogotá - Girardot, en el km 106, para restablecer la movilidad en el sector Alto de Rosas, mientras avanza la atención al volcamiento de dos tractocamiones. Transita con precaución, las unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y Bomberos Soacha adelantan las actividades correspondientes para habilitar la calzada afectada en el menor tiempo posible”, informaron desde la concesionaria Vía Sumapaz.

Desde dicha concesionaria pidieron a los conductores tener paciencia, mientras se lleva a cabo el levantamiento del cuerpo de la persona que murió y, a la vez, se retiran del lugar los tractocamiones involucrados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

2. Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 22 de agosto: evite multas

3. Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

4. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

5. Se conoce el estado de colombiana que asesinó a su novio en complicidad con su suegra en Italia: abogada lo contó todo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Accidente de tránsitoGirardot

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.