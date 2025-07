Mamá, hijo y sobrino mueren al chocar su moto contra una volqueta en Urabá

“Con el tiempo todo pasa. He visto, con algo de paciencia, a lo inolvidable volverse olvido, y a lo imprescindible, sobrar, pero a ti Maribel Mejía Ramírez, los que te apreciamos, estamos devastados, te escribo como siempre y de costumbre, para decir que la vida es injusta.”

Tragedia en el Día de la Virgen del Carmen

“Solamente le pido a Dios que me dé la oportunidad de darle cristiana sepultura, muchas gracias a los medios de comunicación que me están ayudando para rescatar el cuerpo, a todos los pueblos ribereños, les pido de corazón me ayuden, él vestía unas botas de cuero y camiseta negra, por favor ayúdeme con eso, estoy muy, pero muy afectado”, dijo.