“Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos”: Daniel Palacios revela fuertes imágenes de lo ocurrido con su caravana

El precandidato presidencial Daniel Palacios se refirió al brutal accidente que sufrió esta tarde en Medellín.

Una de las camionetas de la caravana en la que se movilizaba se volcó en la loma de Los Balsos, en inmediaciones del concurrido centro comercial Santa Fe.

En el hecho, seis policías y dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección, que tienen a cargo la seguridad de Palacios, resultaron heridos.

“Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos”, dijo en la red social X el exministro del Interior.

Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos. pic.twitter.com/LEni8qWFmH — Daniel Palacios (@DanielPalam) August 28, 2025

Entre las personas heridas, confirmó SEMANA, están el conductor de una de las camionetas y varios de sus escoltas y policías.

Los hechos se registraron cuando Palacios se encontraba en una gira por la capital antioqueña y, en medio del desplazamiento desde Rionegro, ocurrió el accidente.

De acuerdo con el equipo de prensa del precandidato, el jefe de seguridad le dio una instrucción a Daniel para que cambiara de carro y tras pasar dos minutos, ocurrió el siniestro.

En el accidente también se vieron involucradas dos motos que hacen parte del esquema de seguridad del exministro, mientras que en el vehículo, que sufrió casi pérdida total, se encontraba buena parte de sus escoltas.

Esta es la camioneta de la caravana de Daniel Palacios volcada en Medellín. | Foto: Fico Gutiérrez en X

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de su cuenta personal de X y reveló más detalles del accidente que se registró en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe.

“En el vehículo principal donde viajaba Daniel, los uniformados de la Policía notaron un ruido extraño, por lo que se decidió trasladarlo a otra camioneta de la caravana. Minutos después, el vehículo, al parecer, se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”, mencionó el mandatario.

El precandidato Daniel Palacios tuvo un accidente de tránsito en Medellín. | Foto: X: @DanielPalam

Así mismo, el alcalde se refirió a las personas que resultaron heridas, donde detalló que siete policías y dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se vieron involucrados en este hecho.

“A esta hora reciben atención médica. Están siendo remitidos a centros asistenciales. Oramos por su recuperación”, dijo Gutiérrez.

Por último, el mandatario de Medellín mencionó que se comunicó con el precandidato para conocer su estado de salud: “He hablado telefónicamente con el Dr. Daniel, que se encuentra en buen estado”.