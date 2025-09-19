Habla la abuela de Nairkel Aldraín, niño de 4 años asesinado por hombre en Medellín: reveló el infierno que vivieron su hija y nieto

Sigue la consternación en Medellín por el brutal asesinato de Nairkel Aldraín, un niño de tan solo cuatro años que murió después de recibir una fuerte golpiza, incluso hasta con un machete, por parte de un hombre.

El sujeto detrás de este crimen fue identificado como Cristian Alexis González, conocido con el alias de Lámpara y señalado de pertenecer a una banda delincuencial.

Leidy Mariana Fernández, abuela de la víctima, habló con Telemedellín de lo que ha sido este dolor para su familia y reveló nuevos detalles del infierno que tuvo que vivir su hija.

Este es el hombre señalado de asesinar al pequeño. | Foto: Captura de video: Telemedellín

“Ese animal se ensañó con mi niño, con una personita que no se podía defender”, comentó entre lágrimas.

Al parecer, alias Lámpara le habría propinado esta golpiza al pequeño por el simple hecho que no lo dejaba dormir. Por ello, la abuela de Nairkel está pidiendo justicia y que este sujeto pague por lo que hizo.

La mujer contó que en el momento en el que González estaba agrediendo a su nieto, su hija intentó evitar la tragedia.

“Ella trató de defenderlo, pero no pudo porque también recibió golpes, también se ensañó contra ella”, comentó al medio mencionado.

Tal y como lo dijo la Fiscalía, el señalado asesino atacó a la víctima hasta con un machete. “Tenía marquitas de eso en cada pierna, en sus nalguitas y en todo su cuerpo hubo moretones”, señaló.

Leidy Mariana aseguró que estas agresiones ya se habían presentado en el pasado, por lo que no era la primera vez que Lámpara tenía este tipo de comportamientos.

Incluso, la mujer contó que el niño y su hija estuvieron seis días encerrados por el hoy procesado, quien no los dejó salir de la casa y los amenazó en repetidas oportunidades.

“A ella la tenía amenazada con que si volvía para mi casa, él me iba a matar a mí, a sus hermanos, a ella y al bebé”, explicó.

Lastimosamente, esto terminó sucediendo y González, presuntamente, acabó con la vida y los sueños de Nairkel Aldraín.

Este jueves se realizó el sepelio para darle el último adiós al pequeño; una funeraria se encargó de donar los servicios fúnebres para ayudar a la familia, que está pasando por un difícil momento tras la dura pérdida.

En las últimas horas, la Fiscalía reveló crudos detalles de cómo habría ocurrido todo al interior de una casa el pasado sábado.

“Las actividades investigativas permitieron conocer que el hoy procesado habría atacado intempestivamente al niño. Inicialmente, lo levantó de la cama, golpeó y lanzó al piso. Luego le quitó el pantalón y agredió con un machete. La madre de la víctima intentó intervenir, pero también fue maltratada”, informó.

Alias Lámpara fue capturado y se le imputaron los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. No obstante, el hombre negó su responsabilidad.