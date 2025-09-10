Suscribirse

Itagüí

Iban tras millonario botín en Itagüí y la Policía les salió adelante: un ladrón fue dado de baja y otro gravemente herido

Según las autoridades, un revólver fue incautado.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 12:29 a. m.
Frustran millonario atraco en Itagüí.
Frustran millonario atraco en Itagüí. | Foto: Denuncias Antioquia

La Policía frustró en pleno centro de Itagüí un millonario atraco que iban a cometer dos ladrones. Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, en la carrera 51 con calle 51 de esa población vecina de Medellín.

Según señaló Rafael Otálvaro, el secretario de Seguridad de ese municipio, la oportuna reacción de la Policía permitió dar de baja a uno de los ladrones y herir de gravedad al otro.

“Dos bandidos en una motocicleta, la cual tenía la placa alterada, intentaron hurtar 200 millones de pesos a unas personas que se movilizaban en una camioneta, al reaccionar, la Policía da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos, incautando un revólver, y lesiona gravemente a otro delincuente”, dijo el funcionario.

El cadáver del señalado ladrón quedó en medio de la vía, ante la mirada de decenas de personas que se acercaron a ver lo que sucedía.

Contexto: A la cárcel hombre que habría ordenado quemar a una víctima que se negó a pagar una extorsión en Antioquia

Las identidades de los ladrones aún no han transcendido, y la del abatido se corroborará tan pronto se le realice el proceso de necropsia en Medicina Legal.

Recompensa por ladrones

A través de seguimientos a cámaras de seguridad, la Alcaldía de Medellín ha establecido algunos patrones comunes en los movimientos de los ladrones.

La gente sabe quiénes son, alguien los conoce, alguien sabe qué salen hacer, cuando salen a hacer sus fechorías, en las motos o cuándo llevan las armas, la gente sabe quiénes son", dijo el 27 de agosto el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anuncia recompensa por ladrones.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anuncia recompensa por ladrones. | Foto: Redes sociales

Y aunque su jurisdicción no es Itagüí, este municipio es vecino de Medellín y las acciones de las autoridades contra las bandas dedicadas al hurto podrían tener algún impacto en la seguridad de estos territorios.

Por eso, vale la pena destacar la iniciativa de Federico Gutiérrez de ofrecer una recompensa de 25 millones de pesos por cada atracador que sea denunciado.

Contexto: Este es el barrio en el que, según Federico Gutiérrez, se escondieron delincuentes que intentaron atracar a Elkin Blanco en Medellín

“Son 25 millones de pesos por atracador, por persona que se dedique al fleteo, cada uno ya tiene precio”, indicó.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que la gente se sienta tranquila. Todos esos criminales, a todos los bandidos, los vamos a seguir persiguiendo hasta que la gente esté tranquila. Nosotros queremos acabar con ese delito y por eso ofrecemos a partir de este momento recompensa de hasta 25 millones de pesos por atracador”, añadió Federico Gutiérrez en su momento.

El alcalde de Medellín pidió que las denuncias sean realizadas a través de la línea 123 o de los correos electrónicos dipol.sipol-meval@policia.gov.coomeval.sijin-unica@policia.gov.co

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con polémica terminó Millonarios vs. Pasto: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido

2. Leonardo DiCaprio habló sobre su carrera actoral y confesó en qué se quiere enfocar: “Los premios van y vienen”

3. Trump acusa a la “izquierda radical” de haber incitado el asesinato del activista Charlie Kirk en EE. UU.

4. Comunidad indígena Emberá agredió a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en medio del proceso de retorno a sus territorios

5. La NBA cambió esta importante regla: ¿a quién beneficia más a Curry o a LeBron?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ItagüíLadronesPolicía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.