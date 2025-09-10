Iban tras millonario botín en Itagüí y la Policía les salió adelante: un ladrón fue dado de baja y otro gravemente herido

La Policía frustró en pleno centro de Itagüí un millonario atraco que iban a cometer dos ladrones. Los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, en la carrera 51 con calle 51 de esa población vecina de Medellín.

Según señaló Rafael Otálvaro, el secretario de Seguridad de ese municipio, la oportuna reacción de la Policía permitió dar de baja a uno de los ladrones y herir de gravedad al otro.

“Dos bandidos en una motocicleta, la cual tenía la placa alterada, intentaron hurtar 200 millones de pesos a unas personas que se movilizaban en una camioneta, al reaccionar, la Policía da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos, incautando un revólver, y lesiona gravemente a otro delincuente”, dijo el funcionario.

El cadáver del señalado ladrón quedó en medio de la vía, ante la mirada de decenas de personas que se acercaron a ver lo que sucedía.

Las identidades de los ladrones aún no han transcendido, y la del abatido se corroborará tan pronto se le realice el proceso de necropsia en Medicina Legal.

Recompensa por ladrones

A través de seguimientos a cámaras de seguridad, la Alcaldía de Medellín ha establecido algunos patrones comunes en los movimientos de los ladrones.

“La gente sabe quiénes son, alguien los conoce, alguien sabe qué salen hacer, cuando salen a hacer sus fechorías, en las motos o cuándo llevan las armas, la gente sabe quiénes son", dijo el 27 de agosto el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anuncia recompensa por ladrones. | Foto: Redes sociales

Y aunque su jurisdicción no es Itagüí, este municipio es vecino de Medellín y las acciones de las autoridades contra las bandas dedicadas al hurto podrían tener algún impacto en la seguridad de estos territorios.

Por eso, vale la pena destacar la iniciativa de Federico Gutiérrez de ofrecer una recompensa de 25 millones de pesos por cada atracador que sea denunciado.

“Son 25 millones de pesos por atracador, por persona que se dedique al fleteo, cada uno ya tiene precio”, indicó.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que la gente se sienta tranquila. Todos esos criminales, a todos los bandidos, los vamos a seguir persiguiendo hasta que la gente esté tranquila. Nosotros queremos acabar con ese delito y por eso ofrecemos a partir de este momento recompensa de hasta 25 millones de pesos por atracador”, añadió Federico Gutiérrez en su momento.