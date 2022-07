Lo último: Piedad Córdoba no podría posesionarse este 20 de julio en el Congreso | ¿Por qué?

Piedad Córdoba, senadora electa por el Pacto Histórico, completa más de 30 horas internada en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica El Rosario de Medellín. De acuerdo con el informe médico, la hospitalización se extendería por varios días.

El diagnóstico indica que una infección urinaria desmejoró sus condiciones de salud, producto del contagio que tuvo de covid-19 hace unas semanas. Sin embargo, frente al estado en el que ingresó al servicio de urgencias el pasado 17 de julio, la congresista tiene una leve mejoría.

La directora científica de la entidad, Adriana Posada Restrepo, explicó que Córdoba tuvo que ser ingresada a una camilla UCI para aplicarle un medicamente que le librara la presión arterial, dado que estaba afectando notablemente su salud.

“El covid baja las defensas y hace que el organismo sea susceptible a la sobreinfección de algunas bacterias. Ella presentó fiebre, malestar general e hipotensión. Ella está estable, mejorando”, detalló la especialista.

Agregó que la senadora antioqueña está recibiendo una terapia con antibióticos que, en las últimas horas, mostró resultados favorables en su condición. En ese sentido, está consciente y no requiere apoyo de oxígeno.

Frente a la posibilidad de salir en las próximas 24 horas de la unidad de cuidados intensivos a razón del compromiso que tiene en Bogotá para tomar el cargo de congresista, la Clínica advirtió que no será posible.

Ella seguirá en la UCI hasta que se restablezca la presión arterial. Luego pasará a cuidado especial y, finalmente, al servicio de hospitalización donde le harán seguimiento permanente.

La última aparición en público de Piedad Córdoba tuvo lugar el pasado 12 de julio en medio del cónclave que adelantó el Pacto Histórico en la capital de Antioquia, donde delimitaron la ruta que llevarán en el primer período legislativo.

A la senadora se le vio en mal estado de salud. Por afectaciones en su garganta, no habló ante los medios de comunicación. Sin embargo, entre señas, confirmó que se reunirá en las próximas semanas con Nicolás Maduro en Venezuela.

Exactamente hace un mes, Córdoba confirmó que se había contagiado por segunda vez de coronavirus y también estuvo hospitalizada en Bogotá.

“Les comento que nuevamente tengo covid, pero es asintomático. Ya me hicieron la segunda prueba. Tengo mis vacunas y espero que todo salga bien. Sigo internada, abrazos”, dijo el 22 de junio.

Ella hizo público su estado al responderle al excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, quien la cuestionó por incumplirle una cita a la Justicia Especial para la Paz (JEP), donde entregaría detalles desconocidos del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado (su tío).

La situación médica de Córdoba se conoció, porque este lunes se adelantó una capacitación para todos los congresistas que se posesionarán el 20 de julio, como requisito previo, y por esa razón hizo llegar la excusa al evento.

El pasado 24 de junio, Córdoba reapareció con varios mensajes en los que da su lectura de la realidad política del país, y aprovechó para celebrar la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez.

“Pienso que con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez recién comienza el siglo XXI para Colombia, debemos salir del feudalismo económico, multiplicar nuestra producción, democratizar el estado, rehabilitar a la periferia del país”, aseguró.

La senadora electa del Pacto señaló que al conocer la victoria de Petro lloró en su intimidad. “Llevo esperando un presidente de izquierda, popular e incluyente toda la vida. Cuando lo logramos lloré en mi intimidad y sentí un júbilo inmenso y una alegría enorme”, dijo.

Recalcó que sus problemas de salud no le habían dado la oportunidad de manifestarse sobre el resultado de la segunda vuelta presidencial. “Mis percances de salud no me han dado energía ni cabeza para pronunciarme sobre los últimos acontecimientos. Les comparto en estos trinos que siguen mi lectura sobre este momento histórico”, señaló.