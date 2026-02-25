Medellín

Más allá del Lleras: el barrio de Medellín que entró en la lista de los más bonitos del mundo

Un barrio de Medellín fue incluido en un ranking internacional de los más bonitos del mundo, mientras un análisis de inteligencia artificial reveló qué sectores concentran mayor nivel educativo en la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

25 de febrero de 2026, 11:58 a. m.
El Perpetuo Socorro como distrito creativo y los sectores de El Poblado, Laureles y Belén como polos académicos y profesionales de la ciudad. Ilustración IA
El Perpetuo Socorro como distrito creativo y los sectores de El Poblado, Laureles y Belén como polos académicos y profesionales de la ciudad. Ilustración IA Foto: Ilustración: ChatGPT / OpenAI

Medellín vuelve a estar en el radar global. Mientras el barrio Perpetuo Socorro fue incluido entre los más bonitos del mundo por un ranking internacional, un análisis de inteligencia artificial señaló a El Poblado, Laureles y Belén como los sectores donde se concentra la población con mayor nivel educativo.

Este es el secreto detrás del nombre del barrio más ruidoso de Medellín

Lo que dice la inteligencia artificial sobre los barrios “más listos” de Medellín

La revelación fue difundida por el portal Futbolred, que citó un análisis realizado con inteligencia artificial generativa, específicamente ChatGPT, para identificar los sectores donde se concentraría la población con mayor nivel educativo en Medellín.

Según esa publicación, los barrios de El Poblado, Laureles y Belén fueron señalados como las zonas donde viviría la gente “más lista”..

La conclusión se basó en variables como la cercanía a universidades, la presencia de profesionales y el nivel socioeconómico del entorno.

Vehículos

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Medellín

Cambian las reglas del tráfico en Rionegro: así será la circulación en el centro

Medellín

Gobernador de Antioquia revela qué hará con la plata que recogió en la ‘vaca’: “Ahí están invertidos sus recursos”

Medellín

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Medellín

Una vecina, una foto y el internet, claves para dar con familiares de desaparecido cuyos restos estaban en la fosa de un cementerio en Medellín

Medellín

El video de inteligencia artificial que se difunde sin parar; una mentira dolorosa sobre Medellín y otras ciudades

Medellín

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Cali

Ni El Peñón ni Ciudad Jardín: el barrio tradicional de Cali que está renaciendo por su impresionante transformación

Nación

¿Pasaporte gratis? Requisitos para poder acceder sin pagar a este documento

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 26 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

El mismo medio aclaró que se trata de una aproximación no científica, construida a partir de correlaciones y datos generales.

Por eso, los resultados deben interpretarse como un ejercicio exploratorio y no como una medición oficial o estadística.

La inferencia se basa en variables como la cercanía a universidades, la presencia de empresas y el nivel socioeconómico.

Se trata de una aproximación y no de una medición científica sobre la inteligencia de sus residentes.

Medellín, Antioquia
Medellín, una ciudad que combina distritos creativos, barrios tradicionales y zonas de alta concentración académica y empresarial. Foto: Getty Images

Perpetuo Socorro, el barrio de Medellín reconocido entre los más bonitos del mundo

El barrio Perpetuo Socorro, ubicado en la comuna 10 de Medellín, fue incluido en el ranking "The Coolest Neighborhoods in the World 2025" de la revista británica Time Out.

Un reconocimiento que destaca su transformación urbana, su oferta cultural y su creciente ecosistema creativo.

Antiguamente asociado a zonas industriales y talleres mecánicos.

Sin embargo, el sector ha evolucionado hacia un distrito de arte, diseño y gastronomía emergente, con galerías, cafés independientes y espacios colaborativos que han revitalizado su identidad.

El listado internacional valoró precisamente esa mezcla entre tradición y renovación, así como la vida comunitaria.

Por eso, hoy en día, Perpetuo Socorro es uno de los puntos más vibrantes y auténticos de la capital antioqueña.

El hecho de que un barrio de Medellín figure entre los más bonitos del mundo y que otros aparezcan en rankings de alta formación académica confirma una narrativa más amplia: la ciudad se consolida como un referente global en urbanismo, turismo y capital humano.

Medellín enfrenta el desafío de convertir estos reconocimientos en políticas públicas.

Con esto, se busca reducir desigualdades y ampliar el acceso al conocimiento y a la calidad urbana para todos sus habitantes.

Más de Medellín

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

En el centro de Rionegro comenzaron a regir nuevos sentidos viales para mejorar la movilidad urbana.

Cambian las reglas del tráfico en Rionegro: así será la circulación en el centro

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Gobernador de Antioquia revela qué hará con la plata que recogió en la ‘vaca’: “Ahí están invertidos sus recursos”

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Entrega restos de Neir Sánchez Gómez por parte de la JEP.

Una vecina, una foto y el internet, claves para dar con familiares de desaparecido cuyos restos estaban en la fosa de un cementerio en Medellín

Video generado con inteligencia artificial denigra sobre la mujer en Medellín y otras ciudades.

El video de inteligencia artificial que se difunde sin parar; una mentira dolorosa sobre Medellín y otras ciudades

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será imputado junto a 12 exfuncionarios más el próximo 25 de marzo. Él pidió trasladar su proceso a Bogotá.

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

Capturados en Medellín, Antioquia.

Así cayó la banda que robaba rolex, cartier y joyas de más de $500 millones a turistas en Medellín: esto los delató

Noticias Destacadas