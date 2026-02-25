Más allá del Lleras: el barrio de Medellín que entró en la lista de los más bonitos del mundo

Medellín vuelve a estar en el radar global. Mientras el barrio Perpetuo Socorro fue incluido entre los más bonitos del mundo por un ranking internacional, un análisis de inteligencia artificial señaló a El Poblado, Laureles y Belén como los sectores donde se concentra la población con mayor nivel educativo.

La revelación fue difundida por el portal Futbolred, que citó un análisis realizado con inteligencia artificial generativa, específicamente ChatGPT, para identificar los sectores donde se concentraría la población con mayor nivel educativo en Medellín.

Según esa publicación, los barrios de El Poblado, Laureles y Belén fueron señalados como las zonas donde viviría la gente “más lista”..

La conclusión se basó en variables como la cercanía a universidades, la presencia de profesionales y el nivel socioeconómico del entorno.

El mismo medio aclaró que se trata de una aproximación no científica, construida a partir de correlaciones y datos generales.

Por eso, los resultados deben interpretarse como un ejercicio exploratorio y no como una medición oficial o estadística.

Medellín, una ciudad que combina distritos creativos, barrios tradicionales y zonas de alta concentración académica y empresarial. Foto: Getty Images

Perpetuo Socorro, el barrio de Medellín reconocido entre los más bonitos del mundo

El barrio Perpetuo Socorro, ubicado en la comuna 10 de Medellín, fue incluido en el ranking "The Coolest Neighborhoods in the World 2025" de la revista británica Time Out.

Un reconocimiento que destaca su transformación urbana, su oferta cultural y su creciente ecosistema creativo.

Antiguamente asociado a zonas industriales y talleres mecánicos.

Sin embargo, el sector ha evolucionado hacia un distrito de arte, diseño y gastronomía emergente, con galerías, cafés independientes y espacios colaborativos que han revitalizado su identidad.

El listado internacional valoró precisamente esa mezcla entre tradición y renovación, así como la vida comunitaria.

Por eso, hoy en día, Perpetuo Socorro es uno de los puntos más vibrantes y auténticos de la capital antioqueña.

El hecho de que un barrio de Medellín figure entre los más bonitos del mundo y que otros aparezcan en rankings de alta formación académica confirma una narrativa más amplia: la ciudad se consolida como un referente global en urbanismo, turismo y capital humano.

Medellín enfrenta el desafío de convertir estos reconocimientos en políticas públicas.

Con esto, se busca reducir desigualdades y ampliar el acceso al conocimiento y a la calidad urbana para todos sus habitantes.