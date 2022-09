Más de 100 trabajadores de Metrosalud harán plantón por cambios en la nómina, en Medellín

La Organización Sindical Asmetrosalud (Asociación de Empleados y Trabajadores de la ESE Metrosalud), convocó a los trabajadores de la ESE Metrosalud, organizaciones sindicales y sociales a un plantón, donde exigirán a la organización adscrita a la Alcaldía de Medellín mejores garantías en la estabilidad laboral, debido a los constantes despidos del personal administrativo y asistencial de las sedes, que brindan el servicio a las poblaciones más vulnerables de la ciudad.

El plantón lo realizarán el 21 de septiembre sobre las 4:00 p. m. en la sede Sacatín de la prestadora de servicios de salud, que tiene lugar en la calle San Juan con Palacé.

Gloria Cadavid, presidenta del sindicato de trabajadores de Metrosalud, sostuvo que la gerencia a cargo de Martha Castrillón les ha mentido al afirmar que se han creado cerca de 398 puestos.

“Nos miente la Gerente cuando en comunicado público del 9 de septiembre de la alcaldía de Medellín informa “Metrosalud creará 398 cargos para fortalecer su planta definitiva y reforzar la atención a la ciudadanía. este tipo de procesos pone en jaque la estabilidad de los empleados que por más de ocho años se vienen desempeñando en sus funciones.”, sostuvo Cadavid.

Agregó que en la reestructuración se crearon 21 cargos directivos nuevos, se suprimen 45 cargos asistenciales de odontología (con gerente odontóloga), donde han quedado por fuera importantes cargos de atención a la comunidad.

Estas denuncias afirman que ya las tienen a disposición de la Personería de Medellín y el Ministerio del Trabajo, quienes evaluarán la situación y petición de los empleados.

“Se suprimieron 40 cargos de personal administrativo, lo que indica que no no estarán en la entidad, lo que llevaría a riesgos jurídicos, porque estas personas pueden demostrar que han sido trabajadores por más de ocho años y no hay justificación alguna que en la incorporación queden por fuera”, afirmaron en un comunicado.

De acuerdo al informe determinado en agosto pasado, contempló la creación de 89 puestos para médicos, 52 para enfermeras y 18 técnicos APH. Además, de los 74 puestos de auxiliares administrativos.

Lo que reclaman desde el sindicato es que no se les tuvo en cuenta para dicho proceso de reestructuración. Afirman que quieren ser garantes que se ha hecho lo correcto y que suja a partir de la negociación colectiva.