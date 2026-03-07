Masacre en Antioquia: asesinaron a cinco hombres en zona rural de Vegachí, tras enfrentamiento del Clan del Golfo

La Policía del departamento de Antioquia reportó el hallazgo de cinco cuerpos asesinados con arma de fuego en escenario delictivo en zona rural del municipio de Vegachí.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos habrían ocurrido en la mañana de este sábado, 7 de marzo, en zona rural en la vereda Corinto, que está a dos horas y media aproximadamente del casco urbano del mencionado municipio.

Según el registro, personal de la funeraria La Asunción de Vegachí ingresó a la morgue municipal cinco cuerpos ultimados con arma de fuego de género masculino.

Estas personas presentan heridas en diferentes partes del cuerpo (cabeza, tórax y extremidades superiores e inferiores) y fueron halladas en un rango de aproximadamente 300 metros cuadrados.

Las autoridades presumen que este violento hecho se habría registrado, al parecer, por confrontaciones internas del GAO Clan del Golfo, que delinque en la jurisdicción de este municipio.

Esta sería la masacre 23 que se registra en lo que va del año, donde el Indepaz ha advertido sobre la grave situación de violencia que siguen enfrentando las comunidades en Colombia.

“Las cifras muestran que la violencia no se detiene y que los territorios continúan siendo escenario de graves afectaciones a los derechos humanos”, detalló Indepaz.

Acciones violentas de cara a las elecciones

En menos de 24 horas, tropas de la tercera división del Ejército Nacional han frustrado seis acciones terroristas del Bloque Jacobo Arenas en el suroccidente del país, en medio de operaciones terrestres y aéreas que buscan reforzar el dispositivo de seguridad del proceso electoral.

En menos de 24 horas, tropas de la #TerceraDivisión del @COL_EJERCITO han frustrado seis acciones terroristas del Bloque Jacobo Arenas en el suroccidente del país, en medio de operaciones terrestres y aéreas que buscan reforzar el dispositivo de seguridad del proceso… pic.twitter.com/1LdvvdXicr — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) March 8, 2026

Como parte del ‘Plan Democracia 2026′, los soldados, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, y en coordinación con Policía, neutralizaron ataques con drones acondicionados con explosivos, la instalación de cilindros, intentos de bloqueo en corredores viales y acciones armadas en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

“Gracias al entrenamiento, la capacidad de reacción y la acción integrada de nuestras unidades, se mantuvo el control territorial y se protegió a la población civil en áreas donde los grupos armados ilegales intentaban afectar la estabilidad regional y el dispositivo de seguridad electoral”, detalló el Ejército.

Las operaciones continúan para neutralizar amenazas, asegurar la movilidad y contribuir a que los ciudadanos participen en las elecciones con tranquilidad y confianza.