Mujer denunció ser víctima de abuso sexual en el Metro de Medellín

Un nuevo hecho de acoso se habría presentado al interior de uno de los vagones del Metro de Medellín. Una mujer denunció ante la Fiscalía a un hombre por abuso sexual justificando tocamientos de los que fue víctima mientras el tren estaba en movimiento.

Los hechos se presentaron entre las estaciones Alpujarra y San Antonio, en pleno centro de la ciudad. El sujeto habría extendido su mano hacia las partes íntimas de la señora cubriéndola con un bolso.

En un principio, ella creyó que el roce fue producto de la velocidad del Metro, pero el hombre repitió en dos ocasiones la acción. Según la queja, él pretendía meter sus dedos debajo del pantalón. Esa situación la puso en alerta por lo que llamó a las autoridades.

Los momentos posteriores del hecho fueron registrados por la víctima donde se observa al sujeto esposado mientras es custodiado por un miembro de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A la par, se le escucha gritar a la mujer palabras de alto calibre contra el hombre.

“Este hijo de puta me estaba tocando en el Metro. No le da pena. Destápate la cara, ahí si no sos tan valiente. Que lo vean, que lo vean. Por mi madre, que me enseñó que una mujer se hace respetar, hay que darles duro”, señaló la mujer dentro de los pasillos del sistema.

La grabación fue interrumpida por la víctima luego de que el uniformado le pidiera que cancelara el video porque en esa zona no se podía hacer el registro. Ella aceptó, mientras él le entregó las indicaciones para que presentara la denuncia formal con el fin de iniciar la judicialización.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Javier Josué Martín Gámez, la mujer acudió a las instalaciones de la institución donde le recibieron la denuncia y mantuvieron detenido al señalado que hoy está siendo procesado por el ente acusador.

“Como se observa en el video, se da captura y en este momento están surtiendo las audiencias con el fin de seguir con el proceso de judicialización”, aseguró el comandante quien también lamentó el hecho protagonizado, a su juicio, por personas desalmadas.

Frente a la repetición de estas situaciones al interior del Metro, respondió que no es muy común encontrar escenas en flagrancias y tampoco son muchas las denuncias que ingresan sobre los hechos. Sin embargo, no descarta que se estén dando y la gente no denuncie.

Por su parte, la administración del Sistema de Transporte Masivo del Valle de Aburrá expresó solidaridad con la mujer afectada y rechazó este comportamiento que atenta contra la dignidad de las mujeres y de los demás usuarios.

“Con el fin de sensibilizar a la ciudadanía frente a este tipo de comportamientos, la Empresa ha emprendido diferentes campañas para la prevención del acoso sexual y la violencia contra las mujeres no solo en el sistema de transporte sino en otros espacios de la ciudad- región”, contó la compañía a través de un comunicado.

Para atender estas situaciones de acoso sexual, el Metro tiene establecido un procedimiento en el que se incluye la opción de activar el botón rojo de emergencias a bordo de los trenes.

Por otro lado, trascendió en las últimas horas otro hecho de intolerancia en el medio de transporte: un homicidio que tuvo lugar en la plataforma de embarque a la altura de la estación Sabaneta donde un hombre fue ultimado con arma blanca en medio de un supuesto ajuste de cuentas de las organizaciones ilegales que operan en el Urabá antioqueño, pues la víctima tenía antecedentes judiciales cometidos en esa zona.