Periodista de Telemedellín fue insultado y víctima de racismo durante cubrimiento de Diálogos Regionales: “¿Negro, qué estás filmando ahí?”

Medellín vivió horas de tensión durante la sesión de los Diálogos Regionales que lideró el Ministerio TIC, en el evento, un periodista fue víctima de un ataque racista. Por otro lado, el alcalde Daniel Quintero Calle enfrentó a los manifestantes que llegaron a reprochar su gestión y la del gobierno Petro.

El primer incidente fue denunciado por el canal local de Telemedellín. El director del sistema informativo estaba registrando el evento cuando fue abordado violentamente por un grupo de protestantes que arribaron al sitio para mostrar su rechazo.

La empresa de comunicaciones, adscrita a la administración distrital, dio cuenta a través de un boletín de prensa que las personas que estaban enfiladas en las barras trataron de frenar el trabajo del reportero por motivos raciales. La agresión ha sido reprochada.

“El periodista fue objeto, inicialmente, del delito de discriminación tipificado en el código penal colombiano, en su artículo 134A, pues los manifestantes pretendieron impedir el ejercicio tanto de sus derechos de ciudadano como periodista”, se lee en el texto.

William Raíllo Pitalúa fue insultado como comentarios racistas. Desde la manifestación emitieron una serie de frases lamentables mientras grababa la protesta que estaban protagonizando en contra del alcalde Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro.

Con base en la alerta emitida por Telemedellín, las personas dijeron: “Negro, ¿qué estás filmando ahí? ¿Vas a vender al Chocó?”. Esas palabras hicieron estruendo en la capital de Antioquia y la Alcaldía pidió rechazarlas ampliamente por las violaciones que notaron.

Si bien el comunicador guardó silencio, los comentarios empezaron a subir de calibre por pertenecer al canal institucional de la ciudad: “Comunista de mierda”, multiplicaron a gritos los protestantes que estaban en el centro de eventos de Plaza Mayor.

“El canal Telemedellín lamenta [y rechaza] lo sucedido contra el director de su noticiero, tanto por el delito de discriminación como por la vulneración del derecho fundamental a la libertad de prensa”, concluyó el comunicado firmado por la empresa.

No es la primera vez que se registra este tipo de agresiones contra los periodistas de este noticiero. Dos funcionarios fueron blanco de los protestantes que estaban en la primera marcha nacional que se adelantó para rechazar las reformas que plantea Gustavo Petro.

El reportero Marcos Madrigal, mientras cubría la jornada junto con el camarógrafo Carlos Tamayo, fue empujado, abucheado y señalado de bandido. Algunos manifestantes les cuestionaron que trabajaran para un medio de comunicación público, Telemedellín.

“¡Fuera!”, les gritaron los protestantes, a la par que los empujaron para que se salieran de la marcha. “El equipo periodístico encabezado por mí, Marco Madrigal, y por Carlos Tamayo, fue atacado por cientos de personas”, señaló el periodista.

Por otro lado, en el mismo escenario en el que resultó víctima el director del noticiero, el alcalde encontró a los manifestantes cuando estaba entrando al encuentro regional. Él aprovechó para cantarle la tabla a las personas. Todo quedó en un video.

Con un dedo señaló a los manifestantes y les dijo que eran el pasado. Con un megáfono en mano lanzó pullas: “Ese es el pasado, ese es el pasado, ese es el pasado. No más Uribe, no más Uribe, no más Uribe. Antioquia no es Uribe, Antioquia no es Uribe”, repitió.

Sin embargo, no se presentaron alteraciones del orden público en medio de la confrontación en ambos bandos. Lo que sí ocurrió es que en redes sociales llovieron críticas a favor y en contra del mandatario por hacerle frente a las arengas.