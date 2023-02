Polémica en Medellín: precandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, citó a periodistas para regalarles tablets y bonos de $800.000

El excongresista y precandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, citó a los periodistas de la ciudad de Medellín este 3 de febrero en un restaurante para conmemorar la labor que desempeñan, faltando nueve meses para que este aparezca en el tarjetón regional.

A los comunicadores les obsequiaron tabletas y, los que no alcanzaron, recibieron bonos de $ 800.000 para redimir por un equipo similar. Los encargados de la repartición fueron Bedoya y su esposa, María del Pilar Rodríguez, presentadora del canal de Teleantioquia.

La cita con cada reportero fue acordada por WhatsApp. A cada uno de los asistentes le llegó la invitación donde se leía: “¡Atención periodista! Julián Bedoya y María del Pilar Rodríguez tiene una gran invitación para ti”, quedó registrado en el encabezado.

Más abajo escribieron: “Estaremos en cubrimiento total para exaltar tu labor. ¿Qué? Celebración del día del periodista. ¿Dónde? Andrés Carne de Res. ¿Cuándo? Viernes 3 de febrero. ¿Hora? 1:00 p. m. ¡No te lo puedes perder, será inolvidable!”, concluyeron.

Invitación compartida por el equipo de comunicaciones de Julián Bedoya, precandidato a la Gobernación de Antioquia, a periodistas. - Foto: Cortesía: API.

Varios de los competidores electorales mostraron malestar por la realización del evento dado que el ejercicio de informar podría verse afectado durante la contienda por las “jugaditas” de Julián Bedoya. Uno de ellos afirmó, pidiendo omitir su identidad, que se estarían violando las reglas del juego.

Al consultar con los asistentes del evento, varios coincidieron que estos regalos son comunes por el mes de febrero a razón de que se conmemora el día del periodista y del comunicador social, entonces no mostraron misterios ni reparos a la hora de recibirlos.

Lo cierto es que la lista de invitados colapsó y, a raíz de eso, la familia Bedoya Rodríguez se vio en la obligación de sacar bajo la manga los bonos. Esto no desdibujó la sonrisa que tenían en el rostro, se mostraron complacientes por la gran acogida que tuvo el evento.

SEMANA contactó al precandidato a la Gobernación de Antioquia y la vocería la tomó su oficina de prensa. En la conversación se aseguró que el propósito de la celebración era darle las gracias a los periodistas por el trabajo que desempeñan todos los días.

Bono suministrado por el precandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, a periodistas de Medellín. - Foto: Cortesía: API.

“La idea del evento de hoy era reivindicar la labor de los periodistas. La esposa de él, María del Pilar Rodríguez, es periodista, presentadora de Teleantioquia y tiene programa radial. Ellos saben cuál es la labor del periodista”, manifestó el equipo de comunicaciones.

Frente a la lluvia de críticas, se contó que no estaban violando ninguna norma electoral porque no fue algo político. No obstante, él destapó sus cartas aspiracionales. Entre tanto, contó que trabaja en una coalición de varias fuerzas para las elecciones de octubre.

Con base en su relato, lo estaría empujando algunos integrantes del partido Liberal, al que dejó de pertenecer, y le coquetearía al Conservador para tener el visto bueno. Aunque la lista de proponentes es amplia, de acuerdo con la información que le suministró a SEMANA su grupo de trabajo.

Las casillas de los aspirantes a la Gobernación también se empiezan a llenar. Por ejemplo, el actual mandatario de los antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, se la jugará con su exsecretario de Gobierno y mano derecha, Luis Fernando Suárez, por medio de las firmas.

Julián Bedoya, precandidato a la Gobernación de Antioquia. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Mientras que el alcalde de Medellín, por medio del movimiento Independientes, presentará a Esteban Restrepo en el tarjetón. Él fue secretario de Gobierno de la ciudad y lideró la campaña presidencial de Gustavo Petro en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero.

El Centro Democrático no tiene candidato oficial, luego de que la senadora Paola Holguín desistiera del encargo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al parecer, esta agrupación tendría la intensión de jugársela con Andrés Julián Rendón, exalcalde de Rionegro, pero él anticipó que recogerá firmas para avalar su proyecto político: espera recoger 280.