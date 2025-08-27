Suscribirse

Antioquia

Policía da de baja a alias Colonia, señalado criminal del Clan del Golfo que habría asesinado a un policía y herido a tres más en Antioquia

El hombre, según las autoridades, llevaba más de 20 años en el mundo ilegal.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 11:33 p. m.
Alias Colonia, señalado delincuente del Clan de Golfo murió a manos de la Policía.
Alias Colonia, señalado delincuente del Clan de Golfo murió a manos de la Policía. | Foto: Policía.

El terror que sembró en Antioquia y que le había sido encargado sembrar en el Chocó y el Eje Cafetero, un hombre conocido como Colonia llegó a su final.

Elmer de Jesús Fuentes Muñoz, como era realmente su nombre, fue abatido por la Policía.

“¡𝗔𝗕𝗔𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗨𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗕𝗨𝗦𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗢𝗤𝗨𝗜𝗔! En Guática (Risaralda), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía de Colombia abatió a Elmer José Fuentes Muñoz, alias ‘Colonia’, delincuente a quien el ‘Clan del Golfo’ le había encomendado la misión de liderar la expansión de esta organización criminal desde el Chocó hacia el Eje Cafetero”, escribió en la red social X el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

En Antioquia, era considerado por las autoridades como un objetivo de alto valor, luego de que se estableciera que fue el responsable de la activación de artefactos explosivos, en abril y mayo de este año, en Salgar y San Pedro de los Milagros.

En esos hechos, alias Colonia habría segado la vida de un policía y dejó heridos a otros tres.

“Además, al delincuente, con más de 20 años de historial criminal y siete procesos investigativos en curso, se le atribuye el homicidio de dos ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda), hechos ocurridos hace una semana”, señaló el oficial.

Junto a Colonia, la policía dio de baja a otros dos señalados integrantes del Clan del Golfo y se incautaron dos fusiles y una pistola.

Se entregó alfil de Iván Mordisco

Este miércoles, Semana reveló la entrega de uno de los hombres más fuertes de Iván Mordisco en el Cauca.

La división en las filas de las disidencias de las Farc, comandadas por Mordisco, fue el detonante de la entrega ante tropas del Ejército Nacional de Anderson Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla de la estructura Carlos Patiño en el Cauca.

SEMANA conoció, mediante fuentes de inteligencia militar, que antes de la entrega de este peligroso cabecilla hubo por lo menos una reunión para acordar el punto de encuentro y otros detalles de la seguridad.

Alias Kevin y alias Iván Mordisco.
Alias Kevin y alias Iván Mordisco. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La cita se pactó en un bar que está situado en Bordo, Cauca. Hasta ese lugar llegó el personal del Ejército y se entregó alias Kevin, luego de unas negociaciones que se hicieron en una reunión previa”, detalló la fuente.

Al mismo tiempo, precisó que fue clave en esta entrega un infiltrado del Ejército Nacional dentro de las disidencias de las Farc de Mordisco.

“La fuente que tenemos dentro de las disidencias fue quien hizo el puente entre alias Kevin y nosotros para que esto ocurriera en medio de la operación Perseo que estamos adelantando en terreno. Dentro de esa disidencia ya no hay respaldo y todos se están matando entre sí, por lo que Kevin decide entregarse”, explicó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump ordena bandera a media asta en EE. UU. por tiroteo en Minnesota, mientras que el FBI investiga posible terrorismo

2. ‘La Liendra’ aparece en preocupante estado; se mostró con moretones, heridas abiertas y curaciones

3. Thomas Greg continuará con la producción de pasaportes hasta abril de 2026: Gobierno Petro firmó millonario contrato

4. Prensa alemana raja a Luis Díaz: flojo partido con Bayern Múnich en Copa lo condena

5. Menor de 10 años relata el horror del tiroteo en un colegio católico de Minnesota: “Mi amigo me salvó”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AntioquiaClan del GolfoRisaraldaPolicía

Noticias Destacadas

Alias Colonia, señalado delincuente del Clan de Golfo murió a manos de la Policía.

Policía da de baja a alias Colonia, señalado criminal del Clan del Golfo que habría asesinado a un policía y herido a tres más en Antioquia

Redacción Semana
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anuncia recompensa por ladrones.

El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

Redacción Semana
Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado, detenidos por presunto caso de hurto, secuestro y abuso sexual en Guatapé.

Fiscalía revela atroz caso de atraco a pareja en una cabaña de Guatapé: abusaron de la mujer y la hirieron con arma blanca

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.