Se conoce el parte médico de Sara Millerey antes de morir: brutal ataque le ocasionó graves lesiones

El galeno indicó que le había dado un paro cardíaco y le advirtió que era muy probable que volviera a suceder. “El doctor no me daba buenas esperanzas, ya estaba muy mala. Ya a la 3 de la tarde le dio otro paro cardíaco y falleció”, dijo.

Sandra afirmó que conservó hasta el último momento la esperanza de que su hija se podía salvar, pero el destino le tenía otra cosa preparada. “Ella no me dijo quién fue [...]. Yo le dije que no se iba a morir y que se iba a recuperar, pero finalmente sí falleció”, expresó entre lágrimas.

“Ha sido muy duro porque ella no le hacía mal a nadie. Me dejaron destrozada y triste, me dejaron con el alma rota porque me quitaron a mi niña, solamente la tenía a ella, me dejaron vacía”, agregó.