Socavación obliga al Metro de Medellín a suspender servicio en tres estaciones de la Línea A

El Metro de Medellín informó que la operación de la Línea A se encuentra parcialmente suspendida, debido a una socavación registrada en la vía férrea, en inmediaciones de la estación Aguacatala.

Según el reporte oficial, el sistema presta servicio únicamente entre las estaciones Niquía y Poblado, y entre La Estrella e Itagüí. Las estaciones Aguacatala, Ayurá y Envigado permanecen fuera de servicio mientras se realizan las inspecciones técnicas.

Equipos del Metro, junto con personal de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentran en el lugar evaluando la magnitud de la afectación y las acciones necesarias para restablecer la normalidad.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos y estar atentos a los canales oficiales del Metro para conocer los avances en la atención del incidente y los cambios en la operación.

No es la primera vez en este año que el servicio del metro se ve suspendido por fallas externas. Durante la jornada del domingo, 20 de abril, el Metro de Medellín tuvo una emergencia que provocó la suspensión del servicio en ocho estaciones. La compañía, por medio de su cuenta en la red social X (antes Twitter), avisó a los usuarios que trabajan en la reparación del inconveniente técnico.

Las ocho de sus estaciones afectadas fueron Hospital, Universidad, Caribe, Tricentenario, Acevedo, Madera, Bello y Niquía. La situación se presentó por una descarga atmosférica (rayo) que impactó la catenaria cerca de la estación Universidad. Actualmente, la Línea A presta servicio únicamente entre las estaciones La Estrella y Prado, en ambos sentidos.

Los equipos de mantenimiento trabajan en la zona afectada para restablecer el servicio lo antes posible. Desde la empresa hacen un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, seguir las instrucciones del personal autorizado y estar atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la reactivación completa del sistema.