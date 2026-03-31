Suspenden órdenes de captura de 23 cabecillas criminales de Medellín y Gobierno dejaría libres a siete

La Fiscalía General de la Nación hizo público este martes el levantamiento de las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín que participaron en el polémico ‘tarimazo’, organizado por el Gobierno nacional en la capital antioqueña.

Además, también se conoció que entre quienes quedarían libres por cuenta de la disposición del gobierno del presidente Gustavo Petro están alias Douglas, Pesebre, Tom, Lindofo y otros que tienen el rol de negociadores.

Los secretos del tarimazo de Gustavo Petro con los peores criminales de Medellín: buscan quedar libres, y hay alarma porque podrían incidir en las elecciones del 2026

La Fiscalía precisó que “Las personas cuya suspensión de órdenes de captura se solicita coincide con aquellas que el Presidente de la República designó como voceros principales y secundarios de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, como se constata al revisar las Resoluciones de Presidencia 39 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025″.

Dichos beneficiarios esta suspensión son: Alberto Antonio Henao Acevedo, Andrés Dimaría Oliveros Correa, Andrés Felipe Rodas Montoya, Carlos Augusto Correa López, Dayron Alberto Muñoz Torres, Elder Darbey Zapata Rivera, Fredy Alexander Henao Arias, Freyner Alfonso Ramírez García, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Iván Darío Suárez Muñoz ,Jesús David Hernández Grisales, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, José Leonardo Muñoz Martínez, Juan Camilo Rendón Castro, Juan Carlos Mesa Vallejo, Juan Fernando Álvarez, Mauricio de Jesús Morales Múnera, Paulo Andrés Torrez Flórez, Rodrigo Henao Acevedo, Sebastián Murillo Echeverri y Walter Alonso Román Jiménez.

Investigación contra Petro por el 'Tarimazo'' Foto: AFP/RTVC/Montaje:SEMANA

Frente a los detalles de estas suspensiones de captura, el ente de investigación subrayó que se trata de una medida “temporal, limitada y condicionada exclusivamente a la celebración de ‘negociaciones’ -con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político en los que se pacten acuerdos de paz-, o ‘acercamientos y conversaciones’ -con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento-.”

Cabe recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro designó a estos cabecillas de estructuras criminales gestores de paz e instaló con ellos una mesa de negociación sociojurídica en la cárcel de Itagüí el pasado 2 de junio del año 2023.

“La Oficina del Consejero Comisionado de Paz resalta la implementación progresiva de objetivos orientados a la desarticulación de las estructuras armadas, la transformación de economías ilícitas y la reducción gradual de las violencias urbanas, al igual que compromisos que permiten medir la voluntad de sometimiento a la justicia”, señala la Fiscalía en la resolución que levanta las órdenes de captura.

También explica el ente de control que la presencia de estos voceros “ha sido fundamental, pues ha permitido la construcción de compromisos que han logrado que este Espacio de Conversación genere acciones de desescalamiento de la violencia urbana, de facilitación de la intervención institucional y de verificación de la intención de transitar al Estado de derecho y de desarrollar un proceso sostenible”.

Foto: RTVC

No obstante, la Fiscalía puntualizó que las suspensiones de órdenes de captura tendrán una vigencia inicial se seis meses, periodo en el cual se dará inicio a la implementación de los compromisos alcanzados en el espacio de negociaciones. “Este plazo permitirá la correcta ejecución de las actividades previstas, siendo revisado conforme avance el proceso para su prórroga.”