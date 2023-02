“Sustancias desconocidas fueron presentadas como éxtasis”: balance del testeo realizado en Festival La Solar, en Medellín

En el Festival La Solar, en Medellín, el pasado 11 de febrero, comenzaron las jornadas de testeo de sustancias psicoactivas en la capital antioqueña, estrategia adelantada por la Secretaría de la Juventud, con el objetivo de informar a los usuarios los riesgos, peligros y daños que asumen a la hora de consumir.

Durante todo el evento se hizo testeo colorimétrico de 165 muestras de sustancias psicoactivas entregadas por los asistentes al festival. Así mismo, en el festival —al que asistieron artistas como Sean Paul, Dimitri Vegas & Like Mike, Black Coffee, Bomba Estéreo, Chencho Corleone, Duke Dumont, LP— se brindaron recomendaciones sobre prácticas para reducir riesgos en el uso de estas sustancias.

“Ante el fracaso de las políticas represivas que han estigmatizado y criminalizado el consumo de sustancias psicoactivas fundadas en la lucha contra drogas, la secretaría de la Juventud ha optado por un enfoque diferente, por eso, desde nuestro equipo de salud pública juvenil hemos asumido que el consumo de sustancias no es un problema en sí mismo, si no que es un fenómeno social que está asociado a problemas y riesgos”, expresó el secretario de la Juventud, Santiago Bedoya Moncada.

Zona de testeo de sustancias psicoactivas en La Solar Festival. - Foto: Secretaría de la Juventud de Medellín

Luego, añadió: “De esta forma, con un equipo psicosocial y poniendo información científica al servicio de los jóvenes, hemos buscado hablar con ellos y acercarles los riesgos que asumen a la hora de consumir, evitando criminalizar y reprimir el ejercicio de sus libertades y autonomías”.

Desde 2022, la secretaría de la Juventud hizo presencia en festivales públicos como el Resistencia Fest y Altavoz, donde se sensibilizó a los usuarios de sustancias en la importancia de conocer su composición, las recomendaciones para evitar “malos viajes” y daños a su salud física y mental, así como rutas de atención frente a los consumos problemáticos. Para 2023 se siguió participando en estos escenarios y, con La Solar, se amplió la estrategia a eventos privados.

¿En qué consiste el testeo?

El testeo colorimétrico de sustancias psicoactivas consiste en una prueba rápida que permite determinar si se encuentran adulteradas y qué componentes presentan. Con base en estos resultados, se informa a los usuarios sobre lo que conlleva este consumo y cómo se pueden mitigar daños.

De acuerdo con la Secretaría de la Juventud, la orientación se hace de acuerdo con los hallazgos del estudio de riesgo químico realizado en Medellín por esta entidad y la Universidad Nacional de Colombia, que pudo determinar que la gran mayoría, a excepción del cannabis, sufren adulteraciones, principalmente, la cocaína, el tusibi y el LSD.

Durante el testeo llevado a cabo en La Solar se hicieron dos alertas frente a sustancias totalmente desconocidas que fueron presentadas como éxtasis (MDMA), pero que ante la prueba colorimétrica no mostraban ningún componente químico del MDMA, ni de otras. Por ello, requieren ser analizadas en laboratorio.

Según la Secretaría de la Juventud, en las pruebas realizadas al éxtasis no se encontró ningún componente químico del MDM. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Estoy acá en La Solar y me parece genial que la alcaldía esté atendiendo con la carpa de testeo festivales como estos, pues no lo deberíamos normalizar, pero me parece importante que nosotros como jóvenes seamos responsables con el consumo. También me parece que es una responsabilidad nuestra el consumo responsable y me parece que la salud pública está haciendo buen trabajo atendiendo a estos fenómenos en estos espacios”, comentó la joven asistente al festival, Nicole Clements.

Con el testeo de sustancias psicoactivas se busca explicar a los jóvenes qué es lo que realmente están consumiendo. - Foto: Alcaldía de Medellín

Algunas recomendaciones importantes para quienes deciden consumir diferentes sustancias, de acuerdo con la secretaría de la Juventud, en el marco del programa Consumos Conscientes, adelantado La Solar Festival son: “hidratarse y tomar dosis pequeñas”. También sobresale tener en cuenta, antes de consumir sustancias psicoactivas, “en qué condiciones, con quiénes se está y el lugar”, además de alimentarse bien para prevenir “malviajes”.